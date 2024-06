Alarga tus pestañas y luce una mirada más grande este verano con la nueva máscara de pestañas de Maybelline

Maybelline acaba de lanzar su máscara de pestañas Firework, un cosmético con el que podrás expandir tus pestañas 360º y lograr una mirada más grande en un instante.

El verano es la época del año perfecta para relajarse y olvidarse de preocupaciones. En realidad, una de las pocas que nos quedan en los meses de calor, cuando todo lo que nos importa es pasarlo bien al aire libre con amigos, es escoger el outfit perfecto para cada ocasión y el make-up que mejor nos siente. Siempre lo decimos, pero es que es la realidad: a través de nuestra ropa y nuestro maquillaje podemos comunicar cómo somos y lo que sentimos. Los cosméticos son ideales para transmitir emociones y, si lo que quieres este verano es lucir una mirada de infarto y un rostro iluminado, tienes que elegir la máscara de pestañas Lash Sensational Firework de Maybelline New York.

La nueva máscara de pestañas de Maybelline es perfecta para ti si quieres lucir unas pestañas voluminosas y bien definidas que enmarquen unos ojos grandes y una mirada impactante. Consigue la máscara de pestañas Lash Sensational Firework Maybelline New York.



No lleva mucho tiempo en el mercado, pero pese a eso ya está catalogada como una de las mejores máscaras de pestañas dado su efecto impresionante e instantáneo. Gracias a ella podrás olvidarte del rizador de pestañas y de pelearte con él y tus ojos para conseguir el acabado perfecto. La máscara de pestañas Firework de Maybelline es todo lo que estás buscando: unas pestañas largas y sin grumos en un BOOM.

Descubre todos los beneficios de la máscara de pestañas firework de Maybelline New York

Es posible que tus expectativas respecto a la máscara de pestañas Lash Sensational Firework de Maybelline New York estén altas, pero te adelantamos que cuando la pruebes las va a superar. En tan solo un BOOM, este cosmético alarga tus pestañas y logra un efecto fuegos artificiales que da lugar a un rostro iluminado.



Su secreto se encuentra en el cepillo efecto súper hélice, pues lleva unas cerdas que enganchan las pestañas desde la raíz hasta las puntas y les dan mucho volumen. Seguramente has probado máscaras de pestañas en otras ocasiones, pero ninguna consigue un efecto abanico de larga duración ni consigue imitar los fuegos artificiales del mismo modo que esta de Maybelline.



Consigue la máscara de pestañas Lash Sensational Firework Maybelline New York



Esta máscara de pestañas voluminizadora proyectará tus pestañas 360º hacia arriba e impulsará también tu autoestima y tu actitud. Su fórmula en gel con Pro Vitamina B5 cuida tu mirada y ayuda a que el cepillo se deslice fácilmente. Gracias a esta máscara de pestañas transformarás tu mirada en tan solo un BOOM y podrás vivir el mejor verano de tu vida con una mirada radiante.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Cómo utilizar la máscara de pestañas de Maybelline New York?

No importan las circunstancias: a la máscara de pestañas Lash Sensational Firework de Maybelline siempre se le puede sacar partido. Podrás utilizarla sea cual sea el estilo escogido para cada ocasión. Con sombras de colores, con iluminador y con unos labios voluminosos. Esta máscara de pestañas de larga duración queda bien con todo y luce siempre natural.



Eso sí, para conseguir ese efecto fuegos artificiales lo importante es aplicarla bien:

Aplicar la máscara de pestañas de Maybelline desde la raíz a las puntas en movimientos ascendentes y en zig-zag. Así lograrás expandir tus pestañas 360º sin que queden grumos.

Si el resultado no te parece lo suficientemente intenso, aplica una segunda capa de máscara antes de que la primera esté seca.

Para conseguir un efecto abanico intenso, aplica una pequeña capa del producto en las pestañas inferiores.

Consigue la máscara de pestañas Lash Sensational Firework Maybelline New York



La nueva máscara de pestañas Lash Sensational Firework de Maybelline es todo lo que necesitas para alargar y definir tus pestañas. Gracias a ella, tu mirada brillará más que unos fuegos artificiales en tan solo un BOOM. ¿Lista para arrasar con todo?