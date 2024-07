Aldi arrasa con el vestido rojo 'modo flamenca' por 5,99 € que potencia el bronceado y combina con alpargatas altas

Aldi tiene un vestido de rojo lunares que es una pasada de chulo y por menos de seis euros, una auténtica ganga. Ideal para ir a la playa o de paseo con las amigas. ¡Pero date prisa que vuelan!

Aldi siempre sabe cómo sorprendernos (para bien).



En esta ocasión, han lanzado a la venta un vestido que es una pasada de bonito y su precio más aún, ¡solo 5,99 euros!



Es un vestido ideal para llevar ahora en verano y queda genial con alpargatas, ¡descúbrelo!

Vestido de lunares rojo de Aldi, un must para el verano

Aldi ha puesto en oferta un vestido que es una monada para este verano. Un must have que no vas a querer que falte en tu maleta para ir de vacaciones.



Está confeccionado 100% viscosa EcoVero. Un tejido de calidad y que resulta súper fresquito y versátil para el verano. Además, aparte de ser una tela fresca, es ideal porque no arruga.

Es de manga corta con unos ligeros volantes en la parte inferior de la manga y en la parte inferior del vestido, lo que hace que luzca fenomenal. En la cintura es ligeramente ajustado.



La altura es por debajo de las rodillas y el cuello en pico hace que sea súper fresquito.

En cuanto a las tallas, está disponible de la M a la XL.



Si no te convence en rojo de lunares, hay otros colores y modelos a elegir. Pero ya ves que es un tono que favorece un montón.

¡Hasta el 19 de julio!

Si te gusta, date prisa porque esta oferta está disponible por tiempo limitado. Del 17 de julio al 19 de julio.



Puedes encontrarlo en Aldi. ¡Corre que vuelan!