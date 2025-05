Estas son las 4 alpargatas de yute más cómodas y estilosas del verano (y están por todas partes en Instagram)

Quién dijo que estilo y comodidad no podían ir de la mano no conocía estas alpargatas de la colección YUTEFLEX de la firma española Viguera. Son tan bonitas y cómodas que no vas a querer quitártelas en todo el verano. ¡No te las pierdas!

Ya se empieza a notar, ¿verdad? Ese cambio en el aire, los días más largos, las ganas de hacer mil planes... Y sí, también esa oleada de looks veraniegos que empieza a invadir nuestras redes. Entre ellos, hay un protagonista claro: las alpargatas de yute. Las más estilosas ya las han sacado del armario, y lo cierto es que no es para menos. Porque además de elevar cualquier conjunto, las cuñas de esparto son comodísimas. Especialmente las de Viguera, que están hechas en España y con materiales que cuidan tus pies.



Lo que tienen de especial estas alpargatas de diseño español es que combinan lo mejor de la tradición con un punto muy actual. La clave está en su tecnología YUTEFLEX: el yute, además de natural y sostenible, es resistente y transpirable. Además, el diseño de estas alpargatas con plataforma está cuidado al detalle, con acabados que se sienten tan bien como se ven. Y no es casualidad que estén arrasando en redes: son ese tipo de cuñas de esparto que te pones una vez y ya no quieres quitarte.



Descubre las alpargatas de yute de Viguera



Con vestidos, con jeans, con lo que te apetezca. Las alpargatas de Viguera son ese par de zapatos mediterráneos de mujer que nunca fallan, vayas donde vayas proporcionándote el máximo confort en cada paso. Si estás pensando en renovar tu calzado, aquí tienes el comodín perfecto para todo el verano.



Alpargata Valenciana YUTEFLEX Piel Bronce - Viguera

Alpargata Valenciana YUTEFLEX Piel Bronce - Viguera

Ya tenemos fichadas las alpargatas yute de mujer que no vas a querer quitarte este verano. Tienen una cuña de 5,5 cm que estiliza sin renunciar a la comodidad, son ligerísimas y se adaptan genial al pie gracias a su plantilla acolchada con tecnología YUTEFLEX. El cierre de hebilla en el tobillo da ese extra de sujeción que se agradece cuando el plan se alarga más de lo previsto. Sin duda un calzado cómodo de verano para mujeres que pasan el día fuera de casa. ¿El color de estas alpargatas cuñas de esparto? Bronce, aunque hay otros igual de bonitos para que elijas el que más va contigo. Y sí, combinan con todo.



Comprar en Viguera



Alpargata Goyesca YUTEFLEX Azul con Cintas - Viguera

Alpargata Goyesca YUTEFLEX Azul con Cintas - Viguera

Si estás buscando ese par de alpargatas yute que te salve todos los looks de verano, ya puedes dejar de buscar. Estas alpargatas de diseño español Viguera lo tienen todo. Un toque especial de las cintas estilo goyesco que se atan al tobillo y, además de sujetar bien, hacen que la pierna se vea más estilizada.

Estas alpargatas para mujer son de color azul, súper combinable, con 5,5 cm de altura y plataforma de 1,5 ¡tan cómoda como bonita! La plantilla de gel acolchada es un puntazo, porque vas a poder llevarlas hasta que se acabe la noche.

Comprar en Viguera

Sandalia YUTEFLEX Metalizada con Elásticos - Viguera

Sandalia YUTEFLEX Metalizada con Elásticos - Viguera

Estos zapatos mediterráneos de mujer están pensados para acompañarte todo el día, gracias a su tecnología YUTEFLEX, sin que te acuerdes de que los llevas puestos. Tienen una cuña bajita de 4 cm, súper ligeras y con una plantilla de gel acolchada que amortigua cada paso. Las tiras elásticas sujetan bien el pie, desde los dedos hasta el tobillo, sin apretar ni molestar. Además, están diseñadas para adaptarse a tu pie y a cualquier plan, ya sea callejear, terraceo o una jornada de trabajo. Y como en Viguera piensan en todo, tienes varios colores para elegir según tu estilo.



Comprar en Viguera



Alpargata Peep Toes Cuña Baja YUTEFLEX Piel Oro - Viguera

Alpargata Peep Toes Cuña Baja YUTEFLEX Piel Oro - Viguera

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Hay básicos de verano que nunca fallan, y estas alpargatas de yute tipo peep toe son uno de ellos. Tienen ese punto elegante sin dejar de ser cómodas, con puntera y talón abiertos que dejan respirar al pie incluso en los días más calurosos. La cuña baja de 5 cm estiliza lo justo sin llegar a ser incómodas, y el tono dorado le da un toque especial que va con todo. Estas alpargatas cuña de esparto también las tienes en otros colores, por si te cuesta decidirte. Y sí, se ponen en un segundo gracias al elástico lateral. Prácticas, bonitas y pensadas para el día a día.



Comprar en Viguera



¿Cuál te gusta más? Estas alpargatas de yute para mujer no solo tienen ese aire mediterráneo, sino que son súper cómodas gracias a la tecnología YuteFlex. Con ellas, ya no tienes que elegir entre estilo y confort, porque tienen lo mejor de ambos. Si aún no las tienes, ¡es el momento perfecto para hacerte con unas!