Estoy obsesionada con las cestas de fibras de Aldi rebajadas a 5,99 euros que darán un toque fresco a mi recibidor

Siempre estoy en busca de hallazgos o tesoros para decorar mi casa y esta vez los he encontrado ni más ni menos que en la web de Aldi. Se trata de las cestas de fibras que el supermercado alemán ha rebajado a 5,99 euros y son capaces de elevar el estilo de cualquier estancia. ¿Estás lista para verlas?

Cuando se trata de decorar nuestra casa, cualquier rincón es importante. Si bien es cierto que hay zonas como la cocina, el salón o el dormitorio donde solemos pasar más tiempo, también hay otras zonas como el recibidor que se convierten en esenciales porque son la primera impresión que recibimos al entrar por la puerta. Por eso, es importante no subestimar el potencial decorativo que tienen estos pequeños espacios y darles el valor que merecen. En mi búsqueda constante por encontrar los mejores chollos decorativos, he visto unas cestas de fibras en Aldi que me han robado el corazón. Están disponibles en distintos diseños y tamaños, y nada tienen que envidiar a las de otras marcas. ¿Las vemos?

Las cestas de fibras de Aldi

Disponibles en varios tamaños y diseños: parte inferior negra (30 x 30,5 cm), blanco y natural (38 x 26,3 cm), natural con raya en medio (31,2 x 36,9 cm) y parte superior en blanco (26,6 x 25,9 cm), estas cestas no solo son muy prácticas para poder almacenar aquellos utensilios que no quieres dejar a la vista, sino que también son muy atractivas y perfectas para completar la decoración de tu hogar. Además, ahora puedes aprovechar que están en oferta del 29-06-2024 al 02-07-2024 con un 40% de descuento, antes 9,99 € y ahora 5,99 €.

Más complementos para tu recibidor disponibles en Aldi

Además de las cestas de mimbre que mencionábamos anteriormente, Aldi pone a tu disposición otros productos perfectos para decorar cualquier rincón de tu casa. En este caso, nos referimos a la amplia selección de alfombras boho de Aldi que le darán el toque de estilo a tu recibidor. Las tienes disponibles en varios diseños y también están rebajadas cada una con más del 30% de descuento. Del mismo modo que con las cestas, podrás adquirir tus alfombras rebajadas del 29 de junio al 2 de julio por tan solo 9,99 euros, en comparación con su precio inicial que era de 14,99 euros. ¿A qué esperas para hacerte con ellas?