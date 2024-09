Decathlon arrasa con las botas estilo UGG elegantes para combatir la lluvia: impermeables y comodísimas

Ahora que llega el frío no hay nada mejor que unas botas calentitas, como las UGG. Sin embargo, si no quieres dejarte un dineral en ellas, no pasa nada porque hay alternativas. Decathlon ha sacado su propia versión para este invierno y no podrían ser más ideales.

Si buscas unas botas para ir abrigada en invierno y que no te entre agua en los pies cuando llueva, que sepas que Decathlon tiene lo que necesitas.



Acaban de lanzar a la venta unas botas similares a la UGG, que molan un montón y que su precio no podría ser mejor: 69,99 euros. Nada mal teniendo en cuenta que son unas botas impermeables que sirven para ir a la nieve. Y a mitad de precio que las UGG. Decathlon lanza a la venta unas botas tipo UGG impermeables y monísimas Decathon siempre sorprende con productos de calidad a precios mucho más bajos.



En esta ocasión, sorprende con unas botas de mujer ideales para ir a la nieve. Protegen del frío y son impermeables. ¡No entra agua en los pies! Son monísimas. Ideales para dar pasiones en invierno sin pasar frío, adaptándose a distintos tipos de terrenos gracias a las suelas Snowcontact. Ideales para temperaturas de hasta -12 ºC en actividad.



Están disponibles en color beige y negro, para que las combines como quieras. Además, hay un amplio abanico de tallas disponible, de la 36 a la 42. Unas botas ideales para ir a la nieve y a mitad de precio de las UGG NEWS



Aunque pueden parecer un pelín caras igualmente (69,99 euros) hay que tener en cuenta que son unas botas técnicas para la nieve. Y al final las tienes a mitad de precio que las UGG.



Una muy buena inversión con la que no tendrás frío en los pies ni te entrará agua. Son para muchos años. Encuéntralas en la web oficial de Decathlon bajo la referencia 8644860.



¿Qué te parecen?