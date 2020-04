Decoración y cuadros: una idea para cada estancia de tu hogar

Un clásico que nunca falla a la hora de decorar las paredes de nuestra casa, los cuadros se adaptan a cualquier estilo y tienen infinidad de combinaciones que darán un toque diferente a cada una de las estancias de tu hogar. Decoración y cuadros, te damos las ideas para que esta combinación ganadora cree espacios increíbles en todas las habitaciones de tu casa.

Decorar una casa es como pintar un lienzo en blanco, cada pared, cada rincón de cada estancia puede convertirse en nuestro recoveco preferido si le damos ese toque de estilo que marque la diferencia. Los cuadros son, sin duda, un elemento imprescidible que dará personalidad a la decoración de nuestro hogar. La forma de combinarlos es infinita y, por ello, podemos utilizarlos para dar vida a todas y cada una de las habitaciones de nuestra casa. Decoración y cuadros, una alianza imprecindible a la hora de llenar de estilo las paredes de nuestra, te damos una idea para cada estancia de tu casa.

1. Decorar el salón con cuadros, opta por un lienzo protagonista

Una de las ideas que más nos gusta a la hora de decorar el salón con cuadros es la de llenar la pared principal con un cuadro protagonista. Tanto si es una pintura con detalles abstractos, como si prefieres los lienzos con paisajes, el estilo lo eliges tú. Las posibilidades son muy amplias y debes encontrar la que mejor encaje con el mobiliario, los tonos que has elegido como protagonistas del salón y otros motivos decorativos como lámparas, figuras e incluso jarrones. Si los muebles son de estilo clásico, no te recomendamos elegir cuadros muy modernos, sino optar por una opción que se adapte más a la línea decorativa. El cuadro protagonista puede presidir la pared donde se apoya el sofá o puede localizarse en una de las paredes que están junto a la mesa de comedor, estos dos rincones suelen ser los más aptos para colocar este tipo de lienzos.

© Pinterest / El mueble

2. Decorar el dormitorio principal con cuadros: hazte con un pequeño estante para crear una composición

Esta idea es de nuestras preferidas por varios motivos: no solo es chic y tiene el poder de dar personalidad a tu dormitorio de forma sencilla, sino que también es muy económica. Tan solo tienes que hacerte con una balda para cuadros (puedes encontrarla en Amazon) y marcos de fotos de diferentes tamaños a tu gusto. Si quieres, también puedes añadirle luces led para darle un toque más acogedor (ver aquí) o pequeñas plantas para un plus de color. Para llenar los marcos puedes utilizar láminas decorativas, por ejemplo con mensajes positivos, con motivos florales o vegetales o con fotos tuyas o de tu familia. Es un tipo de decoración versátil, barato y chic, además, instalarlo no te costará nada.

© Instagram / Paula Gonu

3. Decora tu entrada con cuadros: crea un bosque en tu pared

No hay nada que alegre más una estancia que las plantas, y no solo las naturales, también puedes decorar una de las paredes de tu casa con motivos vegetales para que los tonos alegres den vida a tu hogar. En este caso, hemos seleccionado esta opción para decorar la pared de la entrada, de esta forma, lo primero que verás cuando llegues a casa serán colores verdes, rosas o amarillos para darte una sensación de positivismo nada más cruzar la puerta. Esta opción también es barata y sencilla de conseguir, puedes comprar cuadros con motivos vegetales de diferentes tipos y combinarlos o elegir tú las láminas y los marcos por separado para un rincón más personalizado. Te damos varias opciones disponibles en Amazon que puedes encontrar aquí.

© Pinterest / Micasa revista

4. Decora tu cocina con una pizarra

¿Cuadros en la cocina? Aunque no sea una de las combinaciones más comunes, esta tendencia de decoración cada vez va ganando más terreno a otras opciones más clásicas. De momento, hemos preferido no arriesgar y te traemos una opción apta para todas las cocinas que, además, es muy práctica. Se trata de decorar una de las paredes con una pizarra enmarcada. Podrás apuntar tus menús semales o la lista de la compra y, además, dará un toque de estilo a tu cocina.

5. Decora tu baño con cuadros: crea una composición de paisajes

Puedes parecerte un tipo de decoración insólito, pero te aseguramos que el resultado de crear una composición de paisajes en el baño es espectacular. Puedes elegir láminas en los mismos tonos que la pared y los demás elementos decorativos, ya sean en óleo o lienzos de tipo vintage, te mostramos algunas ideas que seguro que te inspiran.

© Pinterest

Como ves, modificar la decoración de alguna de las estancias de tu hogar es muy sencillo si eliges la combinación de cuadros perfecta. Un lienzos pintado al óleo, láminas decorativas con motivos vegetales, frases, un toque abstracto o incluso tus propias fotos son lo que necesitas para colocarlas en marcos de diferentes tamaños y diseños y crear un ambiente nuevo y chic en tu hogar. Muchas de estas ideas están disponibles online, añade todo lo que inspire a favoritos hasta que estés lista para ponerte manos a la obra con la deco de tu hogar.