Paula Echevarría sorprende con un look de Primark que se ha convertido en el favorito de muchas mujeres, sobre todo de aquellas que buscan una opción estilosa, cómoda y que resalte su figura. En su última aparición pública, la actriz mostró cómo un chaleco beige de lino y unos pantalones anchos de satén negro pueden ser la combinación ideal para mujeres de 50. ¡Te contamos todo!

Si quieres crear un look elegante para esta primavera, no te pierdas el conjunto más reciente de Paula Echevarría, con prendas de corte limpio y tejidos ligeros como el satén. Este look está compuesto por un chaleco en beige y unos pantalones anchos que se convertirán en tu mejores aliados para crear looks frescos y actuales. Además, puedes completar tu outfit con un pañuelo o un accesorio llamativo, y decantarte por calzado cómodo, como unas deportivas blancas, para conseguir ese equilibrio perfecto entre comodidad y elegancia. Y si no, ¡mira cómo lo ha hecho Paula!

El look de Paula cómodo y superelegante

El look de Paula Echevarría se adapta a todas las necesidades El chaleco beige estiliza la figura, mientras que los pantalones anchos brindan el confort necesario, sin renunciar a la elegancia. Además, la ropa de Primark que luce la actriz e influencer es accesible a todos los bolsillos, lo que las convierte en una opción perfecta para tu fondo de armario.

Las claves del look de Paula Echevarría ideal para primavera

Paula Echevarría ha conseguido el conjunto ideal para las mujeres de 50 que buscan confort y estilo al mismo tiempo. El chaleco beige de lino de The Edit de Primark, es el secreto del look, ya que define la cintura y destaca la silueta sin ser ajustado, ayudando a crear un efecto favorecedor para todo tipo de cuerpos. Precio: 28 euros y referencia: 991129147108.

Para completar su look y llenarlo de estilo, ha elegido unos pantalones anchos de satén negros, también de Primark. Los pantalones, con cinturilla elástica y corte fluido, alargan las piernas y suman un extra de frescura y elegancia. Precio: 26 euros y referencia: 991126970804.



A ello le ha añadido un pañuelo en la cabeza, deportivas blancas, gafas de sol Carrera y un bolso de Sandra Freckled.