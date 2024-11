Estos pantalones de Lidl son perfectos después de los 50: elásticos y elegantes por menos de 10 euros

Diseñados para adaptarse a cualquier ocasión, estos pantalones elásticos de Lidl no solo tienen un ajuste favorecedor, sino que además ofrecen elegancia sin renunciar a la comodidad. ¿Quién ha dicho que para lucir bien hay que gastar mucho?

Si quieres tener los pantalones que te sacarán de más de un apuro esta temporada solo tienes que acercarte a Lidl, eso sí, de manera urgente, porque no creemos que duren mucho tiempo antes de agotarse.

Dos modelos y dos colores que te sacarán de todos los apuros

Lidl siempre nos trae prendas en tendencia que se adaptan a las necesidades de las nuevas temporadas y por su puesto, a precios de risa. Este pantalón es moderno y con materiales de calidad, por lo que no podrás resistirte a añadirlo a tu fondo de armario. Puedes adquirirlo en tiendas físicas y online a solo 9,99€

El nuevo modelo de pantalón que ha sacado Lidl es el jogger, te permitirá ir a la moda y además es cómodo y funcional por lo que lo convierte en un básico muy versátil. A pesar de ser un pantalón tipo jogger no es demasiado casual, así que si va a ser tu favorito este otoño. Nuestro supermercado de confianza trae el modelo en dos colores, el beige y el negro. Creemos que estos dos tonos neutros son todo lo que necesitas tanto para situaciones informales como para otros momentos en los que necesites ir más arreglada. Combinándolo con blusas de diferentes colores y estilos se adaptarán a cualquier situación y se convertirán en tus preferidos del día a día. Para un look relajado puedes llevarlo con zapatillas de deporte mientras que para un look más elegante te permite acompañarlo de botines y blazer. Los complementos harán el resto de la magia para lograr un estilo depurado.

Atención porque el modelo en negro es ligeramente diferente ya que se estrecha en la pierna y tiene largo hasta los tobillos, pero sienta igual de bien, ¡así que te recomendaría que te lleves los dos!

No les falta detalle

Su diseño destaca por una cinturilla con pliegue en la parte delantera, que le dan un toque elegante. Además está confeccionado en un 95% de poligamia y 5% de elastano, asegurando un ajuste óptimo a tu cuerpo y la comodidad que necesitas para tu vida todoterreno. Cuenta con bolsillos laterales muy prácticos y falsos bolsillos traseros de adorno. La pernera del pantalón beige es de talle ancho y recto por lo que tendrás libertad de movimiento asegurado.

La prenda está disponible en las tallas XS (34,36), S (38,40), M (42,44) y L (46,48) y es de muy fácil mantenimiento ya que se puede lavar a máquina hasta 40ºC y se plancha fácilmente a baja temperatura. En la tienda online ya quedan muy pocos modelos ( el negro está completamente agotado y quedan pocos beige) porque están arrasando en ventas y no sabemos cuánto más pueden durar, así que si no tienes nada previsto, ármate de bolsa y ves al súper en busca de este chollo antes de que se agoten o te arrepentirás.