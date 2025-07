Este conjunto rebajado de Parfois no se plancha, potencia tu bronceado y viste en cualquier cena por menos de 23€

Si buscas un total look ideal para tu próxima escapada de verano, que sepas que Parfois tiene una auténtica joya que no vas a querer dejar escapar. Está súper rebajado, porque por solo 23 euros de rebajas podemos llevarnos el top y el pantalón, para hacer un total look estupendo en un tono amarillo que realza mucho el bronceado. ¡Es ideal!

Parfois cada cierto tiempo nos sorprende con complementos y con prendas que son súper bonitos, como es el caso de este conjunto.



Si quieres hacerte con un total look que no necesita plancha, han sacado un conjunto de top y de pantalón que es ideal para llevar en la maleta en verano. Podrás lucirlo sin preocupaciones, porque no arruga nada, ¡es una maravilla para las que no nos gusta nada planchar!



Además, está en rebajas a un súper precio. Por menos de 23 euros puedes hacerte con un conjunto súper tendencia para este verano.

El total look de Parfois rebajadísimo: no arruga y destaca el moreno

Si algo me gusta del color amarillo, es que realza mucho el moreno. Es un tono que permite destacar la piel y que el bronceado se vea espectacular, por lo que es ideal para llevar en la maleta y ponerlo durante las vacaciones. ¡Sentirás que te queda mejor cada día que pasa!

Este conjunto de Parfois está formado por un top con efecto arrugado, sin mangas y de cuello alto. Es muy cómodo y fresquito para el verano, para un look de día o incluso de noche.



El pantalón a juego es rectito y holgado en el bajo, con una altura perfecta. En el caso de la modelo, mide 1,78 m y lleva sandalias planas, para que te hagas una idea. Si eres más bajita pero lo llevas con tacones, podría quedarte igual. A mí me encanta porque así no lo hay que subir.

La parte de atrás del top tiene un detalle de cinta para anudar y que se vea más pijito. Es muy bonito y elegante por ambos lados, favorece un montón.

Combínalo con complementos marrones para un look de 10

Al comprar un total look amarillo, es normal que tengas dudas sobre el color de los zapatos o de los complementos. La modelo lo lleva con complementos marrones y sienta fenomenal.



Por ejemplo, puedes llevarlo con unas sandalias marrones, un bolso de rafia marrón y unas pulseras XXL marrones. Es ideal para un look de vacaciones.



Además, por su efecto arrugado también te puede resolver muchos eventos. En ese caso, puedes llevarlo con tacones y con un bolsito de pedrería blanco, para elevar el look y que se vea más de vestir. Al final, el truco está en los complementos y en el maquillaje.

Su precio: menos de 23 euros en rebajas

Este total look amarillo de Parfois tiene un gran precio en rebajas. El top está de oferta a 12,99 euros y el pantalón a 9,99 euros. Por menos de 23 euros te haces un conjunto súper mono, perfecto para ir divina el diario y que no arruga nada.



La referencia del top es 232406 y la del pantalón 232407. Recuerda que quedan las últimas tallas disponibles, así que si te gusta corre a por él.