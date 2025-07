Recuerdan a las Hermès, pero son Skechers: las sandalias elegantes y acolchaditas que suman altura por solo 45 €

Skechers lo ha vuelto a hacer. Han sacado a la venta unas sandalias tipo 'pala' súper elegantes y pijas, que parecen de Hermès. Son perfectas para las mujeres que adoran vestir bien y buscan sandalias bonitas y de calidad, porque aparte de ser preciosas son comodísimas para llevar todos los días en verano. Su precio tampoco está nada mal: 45 euros.

¿Sandalias bonitas, de moda y cómodas? Aunque pueda parecer misión imposible, Skechers lo ha vuelto a hacer. Han sacado a la venta un nuevo modelo que no podría ser más perfecto. Son unas sandalia tipo pala que recuerdan un montón a la firma Hermès.



Es un modelo que se lleva siempre, que resulta versátil y fácil de combinar. Sin embargo, a diferencia de las palas convencionales, la clave de este modelo está en el acolchado de la parte de abajo.



Normalmente, las palas resultan incómodas si caminas mucho con ellas porque son muy planas. Sin embargo, el modelo de Skechers tiene un acolchado que ayuda a que sean comodísimas. ¡Lo tienen todo!

Skechers lanza unas sandalias tipo 'pala' y acolchadas que parecen de Hermès

Las nuevas sandalias de Skechers para mujer que estamos seguras que darán de que hablar son las "BOBS Desert Kiss Low - Peak Look".

Estéticamente, tienen un diseño precioso. Es un ejemplo de que una sandalia puede ser clásica y moderna al mismo tiempo, porque el diseño es tendencia, a pesar de que lleva años siendo un básico que no puede faltar en nuestros zapateros.



Aunque la marca Skechers nos tiene acostumbrados a diseños donde priorizan la comodidad, en este caso conseguimos ambas cosas. Un diseño ideal y una comodidad asegurada gracias a su ancho medio y plantilla con amortiguación Plush Foam.

Las tiras son de piel vegana y la suela es flexible, con ribete de corcho chapado.



El color castaña es una preciosidad. Es un tono que se lleva siempre y que combina con una amplia gama de marrones, beiges y blancos. Es muy versátil, dado que puedes llevar las sandalias con vestidos, shorts, faldas, etc. Todo lo que te pongas.



Por el momento, hay varias tallas disponibles y está muy bien para las mujeres que tienen los pies estrechos o anchitos, porque se ajustan como un guante y tienen buen agarre. A pesar de ser palas, son completitas.

Personalmente, me parecen las sandalias perfectas si buscas una sandalia tipo pala, pero acolchada. Insisto en ello, porque hace años me compré unas palas de piel en Zara, divinas, pero me resultaban súper incómodas al caminar mucho rato por ser tan planas.



En este caso, la opción de Skechers tiene un acolchado debajo que es ideal para que el pie vaya amortiguado y no te duela al caminar. Me parece una muy buena idea y un acierto por parte de Skechers.

Su precio: 45 euros en temporada

Las sandalias BOBS Desert Kiss - Peak Look de Skechers están disponibles a un precio de venta de 45 euros. Es el precio oficial de temporada, por lo que si tienes suerte puedes ficharlas con descuento en cualquier momento.



Las reseñas que tiene son bastante buenas, por lo que somos muchas las que estamos de acuerdo en que es una compra de 10. Es una forma de ir a la moda y pija, sin renunciar a la calidad y la comodidad que ofrece una marca como Skechers.



¿Qué te parecen?