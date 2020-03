Extracto de peonía: cosméticos a base de la flor de la juventud

Se la conoce como la flor de la juventud y, por ello, se utiliza en multitud de cosméticos. Esta flor puede hacer mucho por ti y por tu piel, así que, si todavía no conoces todos sus beneficios, sigue leyendo. Te contamos las bondades del extracto de peonía.

Originaria de China, la peonía imperial, también conocida como flor de la juventud, se utiliza desde hace siglos para el cuidado de la piel por sus propiedades medicinales. Y es que, tal y como habrás podido imaginar, esta flor y su extracto son especialmente beneficiosos para el cuidado y renovación de las pieles maduras, ya que mejora la actividad de las células y les aporta la dosis extra de energía que pierden con el paso de los años.



Sí, parece demasiado bonito para ser real, pero no estamos exagerando: el extracto o aceite de peonía puede cumplir todos tus deseos y solo estás a un click de conseguirlo. ¿Quieres saber como sacarle el máximo partido a esta flor? Te contamos todo lo que debes saber sobre el extracto de peonía, dónde encontrarlo y cómo aplicarlo.

Una vez descubiertas las innumerables propiedades de esta planta, la peonía comenzó a introducirse en cosmética en forma de aceite o extracto de la raíz de la Paeonia lactiflora. Dadas sus propiedades calmantes y suavizantes, este ingrediente se convirtió en el preferido para las pieles sensibles, pero también en un excelente aliado para luchar contra la opacidad y la falta de luminosidad. A continuación, te contamos todos los motivos por los que debes añadir esta flor a tu rutina de belleza y cuidados.

¿Cómo actúa la peonía en nuestra piel?

Aproximadamente cada 28 días nuestra piel se exfolia y renueva para eliminar las células muertas. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que nuestra piel madura, este proceso de renovación se ralentiza y en algunos casos no llega a ser completo. Es lo que conocemos como envejecimiento mitocondrial y es precisamente aquí donde entre la peonía imperial, la flor que le aporta a tu piel la energía que necesita para volver a lucir rosada, luminosa, fresca y jugosa.



Con el paso de las años, nuestras células envejecen y, por tanto, encuentran más dificultades a la hora de renovarse. ¿Qué puede hacer la peonía? El extracto de esta flor penetra en nuestra piel y actúa desde el interior combatiendo los efectos de este envejecimiento. Pero, ¿cómo?

Nutre e hidrata tu piel

Gracias a su poder calmante, el extracto de peonía descongestiona y oxigena la piel fatigada. Además, la hidrata en profundidad para que luzca jugosa y suave, Despídete de los signos del cansancio celular.

Aporta luminosidad

Gracias a qu es una planta rica en polifenoles, la peonía tiene propiedades antioxidantes naturales con las que potencia la luminosidad y transparencia de la piel. Así, el extracto de esta flor combate el oscurecimiento de la piel y los tonos apagados.

Corrige y unifica

El extracto de peonía posee también un alto contenido en vitamina C activa. Gracias a este componente, los cosméticos elaborados a base de esta planta fomentan la cicatrización, estimula los procesos de renovación de las células y unifica la superficie del cutis para que luzcas una piel radiante y lisa.

Le devuelve la salud a tu piel

El color rosado de los pétalos de la peonía imperial impregnan tu piel y le devuelven la luminosidad a través de la cosmética. No dudes en recurrir a cosméticos elaborados a base de esta planta si lo que buscas es devolverle a tu piel ese tono rosado y saludable que tanto echas de menos.

Sana y purifica

Gracias a sus propiedades medicinales, el extracto de peonía purifica la piel. No solo eliminando las células muertas, como ya hemos dicho. Además, reduce el tamaño de los poros, combate el acné y sus cicatrices y difumina las manchas.

Extracto de peonía: nuestra selección

Si quieres aprovecharte de los incalculables beneficios del extracto de peonía, te aconsejamos que la incorpores de inmediato en tu rutina de belleza, solo tienes que escoger la forma más adecuada para ti. Nosotras te recomendamos que escojas una crema de día. Deberás aplicarla cada mañana después de lavar tu rostro. Aplica una pequeña cantidad mediante un masaje dibujando círculos, de manera que reactives la circulación y el producto penetre en tu piel.



A continuación, te dejamos con una selección de nuestros cosméticos favoritos elaborados a base de esta planta o enriquecidos con su extracto. ¿Con cuál te quedas?

Comprar L'Oréal Paris Dermo Expertise Age Perfect con extracto de peonía, por 9,98€

Comprar L'Oréal Paris Perfect Golden Age Rosé con calcio B5 y peonía, por 18,58€

Comprar L'Oréal Age Perfect Golden Age Noche anti flacidez, por 14,95€

Comprar Elixir de raíz peonía de Bella Aurora, por 20,50€

¿Qué más beneficios nos aporta el extracto de peonía?

Si no quieres desaprovechar la oportunidad de sacarle el máximo partido a las propiedades de la flor de la juventud, te animamos a que lo incorpores también a tu rutina de cuidado capilar. Te sugerimos el champú enriquecido con extracto de peonía de Klorane (por 11,63€). Su poder calmante y descongestivo alivia las posibles molestias del cuero cabelludo seco y sensible –es un excelente aliado en la lucha contra la caspa–, dejando tu cabello suave, suelto y con un fresco perfume a peonía. ¿Todavía dudas en probarlo?



Y si también quieres añadir la peonía a tu rutina de higiene diaria, te aconsejamos que pruebes el gel de Nasti Dante enriquecido con el extracto de esta planta. Lo puedes comprar en Amazon por 9,95€. Es ideal para mejorar los cuidados de la piel sensible y el perfume y suavidad que deja en tu piel no te van a decepcionar. ¡No te lo pienses más!

