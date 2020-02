Olvida todo lo que te han contado hasta ahora sobre cuidado facial y rutinas antiedad, tan solo son 4 los pasos que debes seguir para lucir un rostro hidratado, cuidado y sin rastro de arrugas prematuras. Y no lo decimos nosotras, lo dicen los dermatólogos expertos en dermocosmética, ¡te lo contamos todo!

Las coreanas lo tienen claro a la hora de cuidar su piel, 10 son los pasos que componen su rutina de cuidado facial. Sin embargo, las prisas, la falta de tiempo y el ritmo frenético de vida que llevamos hacen que sea imposible seguirlos todos. Los dermatólogos expertos en dermocosmética han simplificado esta rutina y han hecho su propia adaptación, la doctora Ana Molina ha sido una de la que nos lo ha hecho llegar: 4 son los pasos que necesitas para una piel perfecta, ni más ni menos. Olvídate de llenar tu rostro de miles de cosméticos a todas horas y deja de asfixiar tu piel. Elige con acierto los productos que tu piel necesita y aplícalos en estos 4 pasos que te garantizarán una piel sana y cuidada a largo plazo.

Paso 1: limpieza facial

En este primer paso, todos los dermatólogos parecen tenerlo claro: la limpieza facial es la clave de una piel sana. Una buena limpieza favorece la eliminación de toxinas, polución o restos de suciedad que se acumulan en nuestros poros impidiendo que nuestra piel respire. Por ello, te recomendamos limpiar dos veces al día tu rostro con un producto suave, por ejemplo agua micelar, gel o limpiador en aceite. Repite el proceso por la mañana, justo después de levantarte y antes de aplicar el maquillaje y por la noche, antes de irte a dormir. Además, complementa esta rutina diaria con una limpieza semanal más profunda que sea capaz de eliminar la suciedad y piel muerta acumulada en las capas más profundas.

Productos recomendados:

Avène Cleanance - Gel limpiador: este limpiador en gel elimina los restos de suciedad de la piel de forma suave, sin agredir la capa natural de protección cutánea. No contiene jabones, está formulado a base de agua termal y aceites vegetales que regulan la producción de grasa y dan un aspecto mate. Una elección muy recomendable para limpiar la piel sin desestabilizar su equilibrio natural. Puedes comprarlo en Amazon por 14,99€.

ISDIN Agua micelar 4 en 1: limpia, tonifica e hidrata dejando la piel suave y cuidada. Elimina los restos de maquillaje y suciedad sin esfuerzo y de forma suave. Puedes comprarla en Amazon por 8,95€.

Sephora - Gel micelar ultra suave: este gel limpiador está formulado con un 95% de ingredientes naturales, por lo que es capaz de respetar y cuidar el equilibrio natural de tu piel. Contiene agua floral de aciano natural para eliminar suavemente el maquillaje y las impurezas. La piel queda suave y calmada en un solo gesto. Puedes comprarlo en Sephora por 13,95€.

Foreo Luna Play Plus: seguro que a estas alturas ya has oido hablar de los dispositivos de limpieza Foreo. El Luna Play Plus es una de sus opciones más económicas y prácticas. Elimina con suavidad los restos de suciedad, polución o maquillaje, estimula la circulación sanguínea para una mejor apariencia de la piel y una prevención de las arrugas. Además, elimina los restos de piel muerta y exfolia suavemente para una limpieza semanal más profunda. Puedes comprarlo en Amazon por 49€.

Paso 2: hidratación

Cuando te levantas, después de limpiar tu piel y justo antes de maquillarte, debes aplicar una buena crema hidratante que sea capaz de nutrir tu piel en profundidad y ayudarla a luchar contra las agresiones del día. Lo ideal es que elijas una crema que se ajuste a tus necesidades, por ejemplo, que sea de textura en gel si tienes la piel muy grasa o que contenga ingredientes naturales si tienes la piel muy reactiva. Lo que sí es aconsejable de forma global, es que elijas una crema que contenga antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E o polifenoles, estos ingredientes son capaces de combatir los radicales libres, responsables del envejecimiento de la piel. La vitamina C, además, frena los daños provocados por la radiación solar, responsable del 80% del envejecimiento cutáneo. Te damos algunas recomendaciones que pueden serte de ayuda a la hora de elegir la crema hidratante perfecta:

Paso 3: protección solar

Como te hemos mencionado previamente, la radiación solar es la causante del 80% de las arrugas de nuestra piel, ¿te parece poco motivo para protegerte siempre del sol? Los dermatólogos lo tienen claro y son unánimes ante este tema, la protección solar diaria (tanto en verano como en invierno) es el mejor remedio frente a la aparición de arrugas. Por ello, después de la crema hidratante, aplica siempre una avellana de crema solar para tener tu rostro protegido frente a los rayos UVA/UVB. También puedes elegir una crema hidratante que ya contenga factor de protección solar, aunque recuerda que lo ideal es optar por una protección del 50. Sin duda, nuestra recomendación es la crema de ISDIN FotoUltra Age SPF50, tiene una textura ligera, poco común en las cremas solares, suaviza la piel y minimiza el tamaño de los poros. Farmacéuticos expertos en dermocosmética, como Cosmetocrítico o Estefanía Blanco, ya nos la han recomendado.

Paso 4: transformación de la piel

El último paso de esta rutina facial es el que tiene el fin de transformar la piel y de mejorar su aspecto de forma eficaz, tanto a corto, como a largo plazo. Para ello, los dermatólogos como la Dr. Ana Molina recomiendan aplicar una crema o sérum por la noche que sea rica en retinoles o ácidos AHA o BHA (álfa y beta hidroxiácidos). Los derivados de la vitamina A (retinoides) son capaces de renovar y regenerar la piel para un aspecto más joven. Los alfa y beta hidroxiácidos son también muy eficaces a la hora de exfoliar la piel, eliminar células muertas y favorecer la regeneración de células nuevas, capaces de dar un aspecto más rejuvenecido al rostro. Son dos de los principios activos que mayor eficacia antiedad han demostrado.

Productos recomendados:

Poppy Austin - Crema de retinol : esta crema contiene una concentración de retinol del 2,5% que se combina con otros ingredientes como el té verde, el aceite de jojoba o la manteca de karité, encargados de nutrir en profundidad la piel mientras que el retinol revierte los signos de la edad. Puedes comprarla en Amazon por 25,49€.

: esta crema contiene una concentración de retinol del 2,5% que se combina con otros ingredientes como el té verde, el aceite de jojoba o la manteca de karité, encargados de nutrir en profundidad la piel mientras que el retinol revierte los signos de la edad. Puedes comprarla en Amazon por 25,49€. Sephora Collection - Crema de noche tensora : esta crema de noche está formulada con un 95% de ingredientes naturales. Además, los péptidos y ácidos de la fruta conocidos por sus propiedades exfoliantes y con efecto tersor. Nutre, suaviza y regenera la piel. Puedes comprarla en Sephora por 14,95€.

: esta crema de noche está formulada con un 95% de ingredientes naturales. Además, los péptidos y ácidos de la fruta conocidos por sus propiedades exfoliantes y con efecto tersor. Nutre, suaviza y regenera la piel. Puedes comprarla en Sephora por 14,95€. The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Solución de Peeling: esta solución está pensada para utilizarse como una mascarilla, como máximo dos veces por semana. Lo ideal es utilizarlo por la noche, ya que es fotosensible, y utilizar protección alta mientras lo usas. La combinación de ácidos hacen que la piel se renueve, consiguiendo un aspecto más terso, luminoso y con un tono más uniforme. Puedes comprarlo en Amazon por 13,45€.

