L'Oréal tiene la rutina para lucir una melena sana y brillante este verano, ¡ahora con descuento en el Amazon Prime Day!

La rutina Metal Detox de L'Oréal Professionnel es la gran revolución del sector capilar, acaba con los metales a la vez que te ayuda a lucir una melena fuerte y cuidada.

¿Dirías que tu rutina de cuidado capilar es correcta? Podríamos pensar que sí si solo utilizas productos de buena calidad, te retocas el color cuando es necesario y jamás te saltas ningún paso de la rutina. Pero si aún así sientes el pelo frágil, dañado y sin fuerza, tienes que saber que el enemigo está dentro de casa. Los metales presentes en el agua del grifo dañan el cabello, porque penetran en la fibra capilar mientras te duchas para provocar roturas, debilidad y cambios en el color. Por eso, la solución viral y la rutina que ya se ha convertido en imprescindible para muchas melenas es la gama Metal Detox de L'Oréal Professionnel, que acaba con los metales para que puedas lucir una melena bonita y cuidada.



En verano, siempre hemos pensado que las grandes amenazas para el cabello son el cloro, el agua del mar y los rayos del sol. Y, al igual que hacemos con la piel, utilizamos los productos adecuados para protegernos. Pero los metales son los enemigos más desconocidos, así que mejor prevenir que curar e incorporar a nuestra rutina los productos de la gama Metal Detox de L'Oréal Professionnel. ¿El resultado? Una melena fuerte, brillante y cuidada este verano.



¿Qué efecto tienen los metales en el cabello?

Probablemente, no imaginabas que los metales provocan daños en el cabello equiparables a la exposición solar o al cloro de la piscina. En palabras de Delphine Apheteche, directora general de L'Oréal Professionnel España y Portugal, "hasta ahora, solo considerábamos la decoloración, las herramientas de calor y los rayos UV como las principales fuentes de daños". Sin embargo, los Laboratorios de L'Oréal Professionnel han descubierto el riesgo que suponen los metales para el cabello. Por ejemplo, el cobre presente en el agua del grifo penetra en la fibra capilar mientras nos duchamos a incluso puede entrar en la estructura y unirse a las proteínas.



Por eso, utilizar un tratamiento profesional para el cabello es una solución muy cómoda y eficaz para acabar con los metales. Y también para mantener a raya otros problemas capilares, como la porosidad del cabello, porque está demostrado que agrava el problema. "Cuanto más poroso es el cabello, más agua absorbe con el metal, creando microrroturas en la fibra. Esto provoca que el cabello se vuelva todavía más poroso y lleva inevitablemente a la rotura", añade Apheteche.



Hace dos años, la gama Metal Detox de L'Oréal Professionnel llegó al mercado y, desde entonces, se ha convertido en la rutina favorita de miles de personas. Es muy completa y tiene efectos tan potentes que podríamos decir que es al cabello lo que el ácido hialurónico a la piel, con la Glicoamina —un ingrediente inspirado en la naturaleza— como componente estrella. Lo mejor es que elimina los metales y además es apto para absolutamente todo tipo de cabellos, ya sean naturales o teñidos.

Champú y mascarilla Metal Detox de L’Oréal Professionnel

La rutina que propone L'Oréal Professionnel se compone de cinco pasos, aunque el champú y la mascarilla son dos de los imprescindibles. Utilizar ambos productos en cada lavado garantiza un cuidado capilar profesional y ofrece la protección que necesitas en cada circunstancia.



El champú Metal Detox limpia el cuero cabelludo en profundidad, evita que los metales penetren en el interior de la fibra capilar, desintoxica, da fuerza para reducir el riesgo de rotura y además aporta hasta un 67% de nutrición. Por eso, es un imprescindible en esta rutina capilar y, además, es un champú para pelo teñido.



El siguiente paso es la mascarilla hidratante y reparadora Metal Detox, uno de los productos más importantes y completos de esta rutina profesional. Igual que el champú, también contiene Glicoamina y se encarga de hidratar en profundidad el cabello y de dejarlo hasta un 96% más suave. Utilízala en cada lavado y notarás una melena más cuidada, hidratada y protegida, porque es uno de los mejores productos para eliminar metales del cabello.



Otros imprescindibles de la gama Metal Detox de L’Oréal Professionnel

La rutina no termina con el champú y la mascarilla L'Oréal Professionnel, porque la gama Metal Detox se compone de otros tres productos imprescindibles que garantizan un cuidado capilar profesional. El primer paso es el tratamiento pre champú, que en un solo uso rellena hasta un millón de micro-roturas capilares. Además, es un imprescindible para reducir la porosidad del cabello, prevenir la absorción excesiva de agua y, por consecuencia, de metales. Formulado con un 2% de Glicofiller, L'Oréal Professionnel recomienda utilizarlo una vez a la semana para lucir una melena hasta 25 veces más fuerte y reducir las roturas en un 96%.



Justo después deberías aplicar el champú y la mascarilla Metal Detox que ya conoces. A continuación, el cuarto paso de la rutina es una crema que acondiciona y protege de los rayos UV y también de las herramientas contra el calor a un máximo de 230ºC. ¿El resultado? Un cabello 100% protegido, con un 83% más de disciplina y libre de encrespamiento hasta 72 horas.



El último paso de esta rutina de cuidado capilar profesional, pero no por ello menos importante, es el aceite Metal Detox. Es un producto que se aplica de raíces a puntas, sobre el cabello seco o mojado, y no necesita aclarado. También protege contra el calor y deja una melena nutrida, brillante y suave durante mucho más tiempo.



La gama Metal Detox de L'Oréal Professionnel ya ha demostrado ser la solución más cómoda y eficaz para eliminar los metales que se acumulan en las fibras capilares y permitir al cabello que crezca fuerte y sano. Además, es un tratamiento de salón de belleza que ahora podrás hacerte desde la comodidad de tu casa. ¡Lucir pelazo es más fácil que nunca!