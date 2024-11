Lidl rebaja a 6,99€ el jersey de punto grueso ideal para este invierno 2025: suave, calentito y sienta bien a todas

Lidl tiene el jersey de punto grueso que estabas buscando para este invierno. No sé tú amiga, pero yo por 6,99 € no me lo pensaría. Es un jersey súper suave, calentito y que sienta fenomenal. Un gran fichaje para el día a día o para viajar. ¡Corre antes de que vuele!

Si te encantan los jerseys básicos y sientes que nunca tienes suficientes, atenta a esta súper promo de Lidl porque vas a alucinar.



La popular cadena de supermercados siempre nos sorprende con moda a precios imbatibles y con una calidad asombrosa. En este caso, acaban de lanzar a la venta unos jerseys divinos por menos de 7 euros. ¡Lo que oyes! Lidl lanza a la venta un jersey calentito para el invierno a un precio imbatible Si quieres renovar tus jerseys para invierno, no vas a querer dejar escapar esta oportunidad de conseguir jerseys de punto grueso y calentitos por menos de 7 euros.



Este jersey a rayas está disponibles en 3 colores diferentes: azul, beige y negro. Es un diseño clásico que sienta muy bien y que va con todo lo que te pongas, desde vaqueros hasta pantalones negros o faldas.



El material es 100% acrílico, tiene acabados elásticos en mangas y bajo y el corte es ancho. Es monísimo en cualquiera de los tres colores: Están disponibles de la talla S a L. Es un modelo que queda ligeramente holgadito y que puedes comprar en tu talla habitual o incluso una más si te gusta más holgado. Su precio un sueño: menos de 7 euros NEWS

La verdad es que por 6,99 euros es una gran compra a modo de fondo de armario, porque son jerseys de rayas básicos que se llevan siempre y que puedes combinar en colores diferentes. ¡Van con todo!



Su precio original era de 12,99 euros, por lo que con esta pedazo rebaja no es de extrañar que estén volando las tallas. Date prisa antes de que se agoten.



¡Corre a por tus preferidos!