Llega a Aldi el pantalón culotte plisado por 7,99 € que las mujeres de 60 estilosas llevarán con camisa blanca oversize

Con la llegada del buen tiempo, las prendas fresquitas y cómodas no pueden faltar en nuestro fondo de armario. Esta semana, Aldi arrasa con el pantalón que tiene todas las papeletas para convertirse en el gran favorito de la temporada para las mujeres de 60 elegantes. ¡Sigue leyendo para descubrirlo!

Si buscas una prenda fresquita y cómoda que combine con todo para este verano, el nuevo culotte plisado de Aldi por menos de 8 euros es una apuesta segura. Y si optas por combinarlo con una camisa blanca oversize, lograrás ese look relajado y elegante que tantas mujeres con estilo ya han convertido en su uniforme de verano. ¡Te contamos todo a continuación!

El básico elegante de Aldi que favorecerá a las mujeres estilosas de 60 por 7,99 euros

Disponible en colores neutros que combinan con todo como el negro o el tono albaricoque, este pantalón culotte plisado de Aldi destaca por su tejido fluido y suave con un pequeño porcentaje de elastano que garantiza comodidad durante la temporada estival. Está disponible en la web de Aldi en las tallas que van desde la M hasta la XL, y se adapta a todos los tipos de siluetas con un corte favorecedor que estiliza la figura.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Dónde conseguirlo y cómo puedes combinarlo

Este pantalón plisado estará disponible en la web de Aldi del 3 al 4 de mayo de 2025. Te proponemos combinar esta prenda con una camisa blanca oversize, porque se trata de otro básico elegante que no pasa de moda. Si lo deseas, también puedes completar tu look con unas sandalias planas o unas alpargatas, tanto si quieres crear un look más arreglado como informal.