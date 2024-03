Llega a España el producto multiusos más viral de Maybelline para un efecto glow al instante

Prepara, unifica, define o ilumina tu rosto en apenas segundos con el Instant Perfector Glow Multiusos de Maybelline, un producto cosmético de acabado natural muy fácil de aplicar.

Todo amante del maquillaje conoce las dos reglas básicas de estos productos cosméticos. La primera de ellas es que hay que estar al tanto de las tendencias del momento y probar esos productos virales en redes sociales de los que se hablan maravillas. ¿Y si son tan buenos como cuentas y pasan a ser uno de nuestros favoritos? La segunda de las reglas es que los cosméticos multitask son un must, pues nos permiten ahorrar espacio y dinero. ¿Crees que es imposible reunir los dos requisitos? Nada más lejos de la realidad, pues ahí está el Instant Perfector Glow Multiusos 4 en 1 de Maybelline New York para demostrar lo contrario.



Este cosmético de Maybelline se ha hecho viral en diferentes partes del mundo y por fin ha llegado a España para que tú también puedas probarlo. Es un 4 en 1 con acabado natural y un efecto Glow inmediato que te va a enamorar. Porque, además, como cualquier producto multitask es muy útil y te permite estar perfecta en solo un momento. ¿Necesitas iluminar tu rostro? ¿Darte un retoque rapidísimo? Con un solo click y en cuestión de segundos lucirás un acabado Glow estupendo.



Está claro que no te aguantas las ganas de probarlo y que empiezas a asumir que este producto de Maybelline pronto será tu cosmético favorito. Y es que no es para menos: el Instant Perfector Glow Multiusos 4 en 1 de la firma tiene todo lo necesario para convertirse en un imprescindible en cualquier rutina de make up.



Descubre el Instant Perfector Glow Multiusos 4-en-1 de Maybelline New York

Instant Perfector Glow Multiusos 4-en-1 de Maybelline

Maybelline ha decidido huir de las etiquetas y no catalogar este fantástico cosmético viral en muchos países del mundo. Tú deberías seguir el ejemplo y tampoco intentarlo; se trata de un producto que llega para romper las reglas y que va más allá de cualquier otro que hayas probado. Puedes usar el Instant Perfector Glow 4 en 1 como pre-base, para unificar el tono de tu piel, para definir tu rostro o para iluminar las zonas que luzcan más apagadas en tu día a día. Además, debes saber que lo encontrarás en seis tonos distintos, de modo que podrás elegir el que mejor te quede para disfrutar de un resultado divino.



Como decíamos, con esta nueva incorporación en el mercado español de Maybelline podrás lucir un acabado natural en apenas unos pocos segundos. Aplicártelo en el rostro es muy sencillo y ese es otro de sus puntos fuertes. Es suficiente con girar el aplicador y, con tan solo hacer click, su fórmula se repartirá por tu piel. Lo puedes usar en la parte del rostro que prefieras y como ya sabes, podrás conseguir lo que quieras. ¿Buscas un contorno más definido? ¿Quizá un poco más de luz en tu piel apagada? Extiende este cosmético con la esponja que incorpora y disfruta de un rostro radiante.

Gracias a este nuevo producto de Maybelline conseguirás lo que muchas mujeres buscan en su día a día: lucir una piel bonita gracias al Make Up No Make Up. Dicho de otra manera, podrás lucir un rostro mucho más vivo sin que apenas se note el maquillaje. Y esto es algo a valorar, puesto que no todos los cosméticos permiten preparar, unificar, definir e iluminar el rostro con tan solo un click. Gracias al Instant Perfector Glow 4 en 1 podrás lograrlo en muy poco tiempo y estamos convencidos de que una vez lo pruebes no podrás dejarlo de lado.



Elige el tono que mejor te siente, apuesta por el nuevo cosmético viral de Maybelline New York y consigue el efecto Glow que tanto te gusta en cualquier momento y en cualquier lugar. Puedes usarlo como quieras y el resultado siempre será el mismo: el look perfecto para cada ocasión.