Aldi nos sorprende cada semana con su catálogo de productos perfectos para decorar tu hogar con estilo. Esta vez lo hace con una oferta de plantas de lo más bonitas y de gran tamaño, que son perfectas para añadir un plus de vitalidad y frescura a cualquier espacio de tu casa. ¿Lo mejor? ¡Solo cuestan 4,99 euros! ¿A qué esperas para verlas?

Me encanta decorar la casa con plantas. Me parece un recurso superfácil e ideal para llenar de frescura y vitalidad cualquier estancia de mi hogar. Quedan bien en todos los rincones y, con poco, consiguen dar un extra de estilo y elegancia al ambiente. Por eso, he estado mirando algunas de mis tiendas favoritas y navegando a través de la web de Aldi he encontrado una gran variedad de plantas verdes que me han robado el corazón. Están disponibles a partir del 22 de enero y solo cuestan 4,99 euros. ¡Te las enseño a continuación!

Las plantas verdes de gran tamaño de Aldi por 4,99 euros

A través de la web de Aldi hemos podido ver que la cadena de supermercados alemana pone a tu disposición una amplia variedad de plantas verdes ideales para decorar cualquier rincón de tu hogar. Entre las especies que más nos han llamado la atención se encuentran: la Maranta leuconera, la Alocasia wentii o una de nuestras favoritas, el filodendro.



Todas ellas tienen la ventaja de que no necesitan luz directa, de hecho es preferible situarlas en lugares con semisombra y requieren de un riego moderado. ¿Lo mejor? Solo cuestan 4,99 euros. ¡Corre a por ellas antes de que se agoten!