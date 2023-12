Prepárate para arrasar en estas fiestas con los 3 esenciales de maquillaje de Maybelline que te llevarán a lograr un estilo deslumbrante. Desata tu creatividad y brilla con tu versión más auténtica.

Esta Navidad es tu oportunidad de revelar al mundo tu verdadero yo a través de tu maquillaje con los 3 esenciales de Maybelline. Ya que el maquillaje no solo te ayuda a resaltar tu belleza, sino que también es una forma de expresar quiénes somos, nuestras pasiones y sensaciones.



Es como tu playlist favorita: repleta de temazos. Puedes seguir un orden establecido, optar por aleatorio o saltar canciones según tu estado de ánimo o tus planes. En eso mismo se basa la línea de maquillaje de Maybelline New York con su lema "Make up your mix". La marca líder en cosméticos te invita a mostrar tu yo más creativo esta Navidad, sin miedo a innovar, cambiar tu estilo o apostar por lo clásico si es lo que te sienta mejor. Lograrás un lookazo impresionante que dejará a todos sin palabras.



Consigue tus imprescindibles de maquillaje de Maybelline

Al igual que habrá temazos que no podrás sacarte de la cabeza, estos productos de belleza se convertirán en imprescindibles para todos combinar con tus mejores outfits, como la máscara de pestañas y los pintalabios de Maybelline. Luce unos labios rojos que deslumbren y unas pestañas con más volumen y un brillo espectacular para comenzar el año con todo. También puedes optar por un look más natural para tus cenas navideñas o darle un toque de brilli brilli para una cena con amigas.



Lo mejor es que Maybelline ofrece todas las combinaciones posibles para que nunca tengas que renunciar al acabado que buscas. Si no sabes por dónde empezar, queremos ayudarte un poco presentándote 3 esenciales de Maybelline: un pintalabios, una máscara de pestañas y un corrector. Puedes combinarlos con tus productos favoritos de la marca para maquillarte a tu ritmo.

Pintalabios Maybelline Superstay Vinyl Ink

Los pintalabios Maybelline Superstay Vinyl Ink te dejarán sin palabras por su capacidad para desafiar los límites. Gracias a su tinta líquida vegana, el tono intenso y el brillo durará en tus labios hasta 16 horas, para que roben todo el protagonismo estas fiestas.



Este labial, que se encuentra entre los favoritos de Maybelline, cuenta con una fórmula innovadora basada en tecnología de vinilo fijo, resistente incluso a la comida, la bebida y los besos.



Aunque los tonos rojos son los clásicos infalibles en estas festividades, la variada gama de 16 tonos te permite encontrar el que mejor se adapte a tus gustos. ¡Aprovecha la oportunidad de experimentar y destacar con tu look en estas navidades!



Máscara de pestañas Maybelline The Falsies Surreal

Aunque es cierto que unos labios bonitos acaparan toda la atención, una mirada impactante atrapa y enamora. La máscara de pestañas Maybelline The Falsies Surreal te brinda un efecto de extensiones de pestañas con un asombroso +36 % de longitud y un 10 veces más de volumen.



Su cepillo de hélices con cerdas atrapa cada pestaña, aporta color, volumen y longitud a la vez. Lo mejor de todo es que puedes ajustar la intensidad según el plan que tengas. Opta por unas pestañas súper definidas cuando estés lista para una fiesta inolvidable, y elige un resultado más natural para otros planes durante el día.



Corrector Borrador de Maybelline

No dejes que ningún granito inoportuno estropee tus planes. El corrector de Maybelline es la solución mágica para borrar cualquier imperfección. Ofrece una cobertura completa con una fórmula hidratante enriquecida con bayas de Goji y Haloxyl.



Este famoso corrector de Maybelline es el líder del mercado. Con un suave aplicador de microfibras que reduce los signos de fatiga, alisa las patas de gallo y líneas de expresión, elimina granitos y unifica el tono. Es un básico de maquillaje que esta Navidad se convertirá en tu mejor aliado para lucir una piel impecable y una mirada radiante. ¡No te lo puedes perder!



Con estos 3 esenciales de maquillaje de Maybelline, tienes la base perfecta para tus looks de estas navidades. Las posibilidades son infinitas, solo tienes que jugar y dejarte llevar para lograr el look perfecto.