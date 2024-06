Massimo Dutti adelanta sus rebajas con estas 5 prendas elegantes que pedirás con envío urgente (desde 15,95 euros)

Massimo Dutti ya está en rebajas y hay prendas de calidad y de diseño que puedes pedir ya mismo a un precio de infarto, por poco más de 15 €.

Massimo Dutti es una firma del grupo Inditex que siempre nos deleita con sus prendas de calidad, clásicas y atemporales, perfectas para las más fashionistas.



Mientras esperamos por las rebajas de Zara, que gracias a este truco ya sabemos las prendas que van a rebajar, esta firma tiene unas prendas en rebajas que son una pasada.



Hemos recopilado 5 prendas que no vas a querer que falten en tu armario esta temporada. ¡Echa un ojo!

Top de canalé asimétrico

Si hay una prenda que no puede faltar en tu armario es un top de canalé. Es asimétrico, lo que significa que solo tiene manga por uno de los lados y queda muy elegante.



Es de canalé y está confeccionado en 100% algodón. Lo hay en color piedra y en negro, en tallas que van de XS a XL.



Su precio es lo mejor, porque está disponible por solo 15,95 euros (antes 25,95 €). Además, desde el día 25 a las 20h de la tarde baja aún más, a 12,95 €. La referencia es de 6887/934.

Camiseta fucsia con manga sisa

En verano, las camisetas de sisas son un básico que no te sacarás de encima y que te resuelven muchos looks diferentes. Esta camiseta de viscosa y nailon resulta cómoda porque no arruga y favorece.



El color fucsia es tendencia, pero también está disponible en otros tonos básicos como negro, blanco y marrón. La hay en las tallas XS a XL.



El precio lo mejor, de 29,99 a 19,95 euros. Y desde el 25 a las 20h estará a 15,95 €. La referencia es 6838/573.

Vestido lencero

Si hay algo que no puede faltar en tu armario esta temporada, es un vestido lencero. Es tendencia y Massimo Dutti lo tiene en rebajas.



Está disponible en color crudo y destaca por su corte holgado y cómodo, perfecto para looks de oficina o para eventos. Lo hay en tallas XS a L.



El precio era de 89,95 euros, pero ahora lo hay por 49,95 euros. Desde el 25 a las 20h estará de oferta por 39,95 €. Encuéntralo en la tienda online bajo la referencia 6665/605.

Pantalón paperbag

Lo confieso. Estoy enamorada de este pantalón paperbag de Massimo Dutti. ¡Me parece un básico precioso! Una buena inversión para hacer fondo de armario, porque te resuelve looks de oficina, de diario o incluso para eventos.



Es una prenda a la que se le puede sacar mucho partido. Es de tiro alto y tiene cintura ajustable mediante cordón. Está disponible en color vainilla y en las tallas 34 a 44, lo cual no está nada mal.



En cuanto al precio, era de 59,95 antes y ahora está en 29,95 €. A partir del 25 de junio a las 20h estará por 25,95 €. Ref 5065/795.

Camisa oversize

Esta temporada de verano tampoco puede faltar en tu armario una camisa oversize. Esta prenda de Massimo es preciosa, súper original y diferente a lo que estamos acostumbradas a ver.



Está confeccionada en 100% ramio. Aparte de en color amarillo, la puedes comprar en color fucsia. En cuanto a las tallas, la hay desde la XS a la L.



El precio no está nada mal, antes era de 59,95 euros y ahora está disponible por 39,95 euros en rebajas. Desde el 25 de junio a las 20h la encontrarás por 29,95 €. Ref. 5140/658.

Y todo ello con envío gratuito en pedidos superiores a 70€. ¡Hazte con tus prendas favoritas!