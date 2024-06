Descubrimos el truco para saber qué prendas estarán rebajadas en Zara antes que nadie y estas 3 son mis favoritas

Ya sabemos las prendas que va a rebajar Zara en estas rebajas de verano. Se ha filtrado un truco que funciona (comprobado) y yo ya tengo mi carrito preparado.

El 26 de junio arrancan las rebajas en Zara, concretamente a las 19:00 h en la app y a las 20:00 h en la web. En tienda física estarán disponibles a partir del jueves 27 de junio.



El problema, es que a falta de un día para que empiecen en la app y web, todavía no sabemos qué artículos van a rebajar en Zara. ¡O sí! Aunque en la tienda online de Zara España no aparecen, sí salen en la tienda online de Zara Hong Kong.

¿Cómo saber las prendas que va a rebajar Zara?

El truco para ver las prendas en rebajas consiste en entrar en zara.com/hk. Es la tienda oficial de Zara en Hong Kong.



Simplemente, entras dentro de la página y ya puedes descubrir todos los productos que planean rebajar a partir de mañana, vestidos, faldas, camisetas y más.



Estas son mis 3 prendas favoritas para estas rebajas:

Vestido camisero de Zara

Este vestido camisero de Zara tiene un 34% de descuento en la tienda online de Hong Kong. No está nada mal para ser las primeras rebajas, dado que de casi 40 euros queda en unos 26 euros.



Es un must, uno de esos vestidos que se llevan siempre y que te resolverá un montón de looks.



Lo pudes encontrar en el Zara de España con la referencia p03538709.

Shorts básicos de Zara

Otra de las prendas infalibles para estas rebajas de verano son unos shorts básicos. A mí personalmente me encantan en tonos neutros, como estas bermudas en color beige que van con todo, desde tops blancos hasta negros.



Lo mejor es la rebaja de un 40%, al menos en la tienda de Hong Kong. Para que te hagas una idea, estas bermudas que en España están a 22,95 €, podríamos verlas a 13,99 €. ¡Un chollazo!



Las puedes encontrar y agregar al carrito con la referencia p08197075.

Jeans básicos de Zara

Las rebajas es una época genial para compar básicos, como estos jeans que te salvarán todo el año. Los hay en diferentes colores.



En este caso, estos jeans con referencia p06164054 aparecen rebajados en la tienda online de Hong Kong con un 30% de descuento, que no está nada mal para ser un básico que se lleva siempre.



En este caso, de 25,95 € quedarían en unos 18 euros, lo cual no está nada mal. ¡Todo suma!

Ya estás tardando para ser la primera en conocer los descuentos de Zara y dejar tu carrito preparado, para hacerte con tus prendas básicas y de moda favoritas por mucho menos. Recuerda echar un vistazo a estos tips para ir de rebajas y gastarte mucho menos.