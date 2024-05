Los leggings son tendencia pero ahora llegan en formato moldeador. ¿Funcionan?

Una de las prendas más cómodas son los leggings. En el mercado los encontrarás disponibles en numerosos tejidos, colores e incluso con finalidades distintas.



Hoy en día son tendencia los leggins moldeadores. Como imaginas por su nombre, tienen la función de moldear las caderas y los glúteos para que el cuerpo se vea más uniforme. Prometen hacer que te veas más delgada, sin celulitis o con menos cintura.



A priori, es un concepto que tiene muy buena pinta. A continuación desvelamos los mitos y las verdades sobre los leggings moldeadores. ¡Sal de dudas ahora mismo!

¿Todos los leggings moldeadores son iguales?

Por supuesto que no. En el mercado encontrarás leggings de todo tipo, con mejor calidad y más resistentes. De hecho, suelen ofrecer mejor resultado los de marcas especializadas, que han diseñado leggings moldeadores para moldear la figura y que no se note la celulitis o los kilos de más.



A la hora de comprarlos, es importante que compares. Ten en cuenta que porque un legging moldeador de una marca no sea lo que esperabas, eso no quiere decir que otros no funcionen. No te decepciones si pruebas uno y no te convence.

¿Los leggings moldeadores funcionan para bajar de peso?

Cuidado con este mito. Los leggings moldeadores son estupendos para moldear la cintura a simple vista, pero eso no quiere decir que te vaya a ayudar a bajar de peso por sí solo. Si quieres bajar de peso deberás hacer ejercicio mientras los usas y comer de forma saludable. ¡No bajarás de peso solo por llevarlos!

¿Son incómodos? ¿Aprietan?

Otro mito que circula en torno a los leggings moldeadores es que son incómodos porque quedan demasiado ajustados y no ofrecen libertad de movimientos. Pero la realidad es que son muy cómodos. Puedes hacer ejercicio y salir a caminar diariamente con ellos sin problemas.



Otra tema son los leggings reductores, que pueden ser más ceñidos y resultar más molestos al retener el sudor. No todas las personas los soportan. Además, tienes que llevarlos ajustados, de tu talla.

¿Solo los hay de color negro?

¡Este es otro mito! Hoy en día encontrarás leggings moldeadores de diferentes colores. Tan solo recuerda que el color negro adelgada más la figura visualmente, por eso son tan populares.

¿Se nota a simple vista que son moldeadores?

¡No! Aparentemente parecen un legging normal y corriente. Nadie sabrá que lo usas para moldear la figura. La diferencia es que te verás genial con ellos y notarás que te quedan mejor respecto a los lleggings convencionales que no tienen efecto moldeador.

Ojo, ¡no confundas los leggings moldeadores con los reductores!

En el mercado hay tanta variedad que es normal dudar sobre qué tipo de legging elegir y sus características. Por ejemplo, es importante no confundir los reductores con los moldeadores.



Los reductores aumentan la temperatura para estimular el sudor y quemar grasas mientras haces ejercicio. Son una especie de mallas adelgazantes para sudar. Pero los moldeadores simplemente tienen la función de moldear la figura, para que el cuerpo se vea más uniforme y sin celulitis.



Elige uno u otro según necesites. Aunque ojo, hay muchos modelos con ambas funciones.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Qué te parece la idea de los leggings moldeadores? ¿Te animas a probarlos?