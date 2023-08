4 Secretos playeros para combatir la celulitis y mejorar la piel de naranja

Este verano la playa te puede ayudar a deshacerte o atenuar la celulitis de manera divertida y relajada, ¡Apunta!

La expresión "piel de naranja" se utiliza para describir cómo la superficie de la piel se ve con una textura similar a la de la piel de una naranja, con pequeños hoyuelos o protuberancias. Esta apariencia rugosa y desigual se asocia comúnmente con la celulitis, que es la acumulación de grasa debajo de la piel, especialmente en áreas como los muslos, las caderas y los glúteos.

¿Por qué ocurre?

La celulitis y la apariencia de piel de naranja son fenómenos naturales que pueden afectar a muchas personas, independientemente de su peso o forma corporal. Factores como la genética, la edad, el género, la estructura del tejido conectivo y el nivel de grasa corporal pueden influir en la aparición de la celulitis. Aunque no existe una solución definitiva para eliminarla, podemos tratar de minimizarla.

¿Qué puedo hacer durante las vacaciones?

Vamos a examinar las posibilidades que te ofrece un día de playa para divertirte mientras haces ejercicio y ayudas a combatir la celulitis y la piel de naranja. Estos son los 4 trucos que puedes realizar en la playa para ayudar a tu bienestar:



1 Toma el sol. Aunque parezca raro, estar tumbada en la arena te ayuda a luchar contra la piel de naranja. Para ello solo tienes que alternar un período de tiempo tomando el sol con períodos de baño en el mar. El contraste del calor acumulado en la piel con el agua fría crea un efecto drenante para las toxinas que están atrapadas en la piel.



2 Exfóliate con la arena. En la playa hay mucha arena, así que ¿por qué no usarla a tu favor? Aplicar la arena sobre la zona de muslos, glúteos o vientre con movimientos circulares puede ayudarte a exfoliarte. Este masaje activará el drenaje linfático, activará la microcirculación sanguínea y ayudará a quitar las células muertas de la piel.



3 Pasea. Dar largos paseos por la playa descalza te va a ayudar a reducir la celulitis. Prueba con 45 minutos de caminata por la orilla y trata de ser constante para poder ver los resultados. Caminar sobre la arena te permite quemar entre un 20% y un 50% más de calorías que caminar la misma distancia en una superficie normal, ya que tienes que vencer la resistencia del agua y la arena.



Si te sientes en forma puedes hacer ejercicios más completos como nadar, bucear o hacer tablas de ejercicios de piernas dentro del agua. No olvides que los ejercicios que incluyan movimientos de piernas van a ser beneficiosos, así que pasear en bici puede ser otro gran aliado.



Es importante ser constante en la actividad física para ver resultados y a ser posible hay que evitar las actividades de alto impacto que puedan dañar el tejido afectado por la piel de naranja.



4 Relájate. El estrés y la inestabilidad emocional deterioran las fibras de colágeno, lo que hace que la piel luzca mucho menos firme. Ahora que ya sabes que una vida ajetreada produce hormonas que van a afectar el almacenamiento de grasa dudarás dos veces antes de dejar de lado tu salud mental.



Para disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, hay dos métodos deliciosos. El primero se trata de tomar alimentos ricos en Vitamina C, como el tomate o el pimiento que puedes añadir a la ensalada, o ciertas frutas como kiwi, mango, papaya, lima, melón, sandía y frutas del bosque. Consumir estos alimentos favorecerá la producción de colágeno y tu piel se verá más firme.



El segundo método es no olvidar otros nutrientes que nos van a ayudar en la síntesis del colágeno, como el magnesio y las vitaminas del grupo B. No olvides añadir en la lista de la compra las semillas, los frutos secos, los cereales integrales y las legumbres.