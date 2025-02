Parfois tiene las zapatillas que prometen conquistar a las amantes de la moda esta temporada. Con diseños en tendencia y a precios únicos desde solo 17,99 €, estas 5 zapatillas se presentan como el aliado perfecto para crear looks elegantes y llenos de estilo para el día a día. ¿Las vemos?

Si hay algo que me gusta a la hora de vestir, es elegir el tipo de calzado que voy a llevar. Para mí, los zapatos no son solo un complemento, sino el broche de oro para cualquier look. Unas zapatillas bien elegidas pueden elevar hasta el look más sencillo, dándole un aire elegante, sin esfuerzo. Y esta temporada, he encontrado en Parfois cinco modelos de zapatillas en tendencia que combinan estilo y precios únicos. ¿Quieres verlos?

Las 5 zapatillas de Parfois que arrasan desde 17,99 euros

A continuación, te mostramos los cinco modelos de zapatillas de Parfois que combinan estilo, comodidad y un precio increíble. Aquí están mis favoritas para darle un aire actual y elegante a tus looks diarios. ¡Mira!

1. Zapatillas deportivas combinadas

Empezamos la lista con estas zapatillas deportivas de Parfois rebajadas al 50% y por tan solo 17,99 euros que nos parecen ideales para crear looks modernos y llenos de estilo. La combinación de colores en verde y rosa y el detalle de la suela de goma dentada, ayudan a darle un toque actual a este diseño que nos ha robado el corazón. ¡Son ideales y están a punto de agotarse! Ref. 222304_GN36.

2. Zapatillas de piel con estampado

Otro de los modelos que nos ha parecido de lo más original y estiloso son estas zapatillas de piel con estampado animal que captarán las miradas de todas. Cuentan con cordones y el detalle en el talón que combina perfectamente con el diseño del calzado. Esta propuesta de calzado más atrevida y perfecta para aquellas que aman arriesgar está disponible por 49,99 euros. Ref. 230825.

3. Zapatillas metalizadas

Como ya sabrás a estas alturas, los colores metalizados siguen estando de moda. Por eso, este modelo de zapatillas metalizadas, con detalles de líneas laterales de Parfois, no podía faltar en esta lista. Quedan ideales con pantalones de traje o jeans para darle un aire más chic. Están disponibles por 35,99 euros y la referencia de compra es: 228530_SV36. ¡Corre a por ellas!

4. Zapatillas con contraste aterciopelado

El color burdeos es otro de los grandes favoritos de la temporada. Este modelo de zapatillas, con efecto aterciopelado en tonos burdeos, lo tiene todo para triunfar. Con líneas laterales y talón en colores contrastantes, se convierten en una opción ideal para crear looks elegantes y llenos de estilo sin esfuerzo. Su precio es de 32,99 euros. ¡Una ganga! Ref. 228717.

5. Zapatillas combinadas con efecto serraje

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Si prefieres apostar por la sencillez sin renunciar al estilo, estas zapatillas blancas de Parfois son para ti. Su diseño minimalista, con detalles en efecto serraje y sutiles contrastes, las convierte en el básico perfecto para quienes buscan un calzado que combine con todo en su día a día. Quedan ideales con jeans, trajes e incluso con vestidos holgaditos. Su precio es de 35,99 euros y la referencia de compra: 227748.