PediaSure es un complemento alimenticio que contiene vitaminas, proteínas y minerales, y que ayuda a los más pequeños a crecer fuertes y sanos⁴. Mientras entienden la importancia de comer de todo, estarán recibiendo un aporte extra de nutrientes que apoyan su sistema inmunitario² como la vitamina D y ayudan a su desarrollo cognitivo³ como el hierro.

La alimentación es uno de los aspectos más importantes para que los niños crezcan fuertes y sanos. Como padres, que los más pequeños tengan una correcta nutrición y adquieran buenos hábitos alimenticios a edades tempranas es una prioridad, porque su dieta debe ser equilibrada con el aporte de vitaminas, proteínas y minerales adecuado5. Sin embargo, a veces esto puede ser complicado. PediaSure llega para echarte una mano a ti y a tus peques, ya que puede ser tu aliado nutricional mientras aprenden a comer de todo.



¿No has oído hablar de PediaSure o no sabes lo que puede contribuir a la nutrición de tus hijos? PediaSure es un complemento alimenticio para niños de 1 a 10 años. Como su definición indica, se puede usar como complemento de una dieta variada y equilibrada y apoyar así su nutrición. Mientras ellos consumen nutrientes que necesitan para afrontar el día a día, tú sabrás que estás apoyando su nutrición.



PediaSure es un complemento alimenticio, disponible en formato Polvo, que también tiene un pack ahorro, y en Drink, listo para tomar. Contiene proteínas, 27 vitaminas y minerales. Les ayuda en el crecimiento y desarrollo normales de sus huesos gracias al calcio y a las proteínas¹. La Vitamina D contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario² de los peques, mientras que el hierro apoya la atención y memoria³.



¿Y sabes qué es lo mejor? ¡Que el sabor les encanta a los niños6! Es una de las claves para que se acostumbren a tomarlo, ya que pueden elegir entre el sabor chocolate, vainilla o fresa y tomarlo junto con los desayunos, las comidas o en las meriendas. Otro punto muy a favor es que PediaSure ofrece muchas posibilidades al poder mezclarlo con otros alimentos8. Por ejemplo, un Smoothie de fresas es una merienda súper apetecible en la que estarás combinando las propiedades nutricionales de la fruta con el sabor y los nutrientes de PediaSure7,8. ¡Les va a encantar!6



¿Quieres descubrirlo todo sobre los sabores de PediaSure? Toma nota de las diferentes alternativas y elige la que más le guste a tu peque. Sea como sea, tendrás la tranquilidad de saber que, junto con una dieta equilibrada, PediaSure® te ayuda a incorporar nutrientes para crecer fuerte y sano4.

PediaSure Sabor Vainilla

El primer sabor que nos encontramos es PediaSure Vainilla, la versión de este complemento alimenticio en formato polvo con un sabor que les encanta a los más pequeños6. Pero además del sabor6, PediaSure está formulado con una combinación de proteínas, 27 vitaminas y minerales. Les aporta la Vitamina D, que apoya su sistema inmunitario², y hierro, que ayuda a la atención y memoria³.



PediaSure Vainilla es un complemento alimenticio que puede ser tu aliado para introducirlo junto con los desayunos, comidas y meriendas de los peques, pero nunca debe sustituir ninguna comida. ¿Y cómo tomarlo? Pues solo tienes que añadir cinco medidas de polvo en 190 mililitros de agua y removerlo bien. De esta manera, a los peques, ya les encanta el sabor6, pero también se puede mezclar con otros alimentos8.



Pero las ventajas no acaban aquí. Si tienes que salir de casa y quieres que tus hijos sigan tomando el complemento alimenticio, PediaSure Drink es la solución alternativa. Contiene los mismos nutrientes que en formato polvo, aunque en formato líquido que está completamente preparado para tomar en cualquier lugar.



Las tomas varían en función de la edad. En niños de 1 a 3 años, lo recomendable es una única toma al día. A partir de los 3 años, lo ideal son 2 tomas diarias.



PediaSure Sabor Chocolate

A la mayoría de los niños les encanta el chocolate6, así que PediaSure sabor chocolate se va a convertir en su formato favorito6 y en una de las opciones más recurrentes de los padres. Como la opción anterior, es en formato polvo y contiene los mismos nutrientes que PediaSure Vainilla, aunque con sabor a chocolate. Contiene el sistema TripleSure: este complemento alimenticio tiene nutrientes y, además, ayuda al sistema inmunitario² gracias a la vitamina D y contribuye al desarrollo cognitivo³ de los peques por su contenido en hierro.



Prepararlo es igual de fácil que con PediaSure sabor vainilla.



Seguro que a diario te esfuerzas para que tus hijos adquieran buenos hábitos alimenticios y aprendan a comer de todo. Mientras eso ocurre, PediaSure puede ser tu aliado y echarte una mano para conseguir tu objetivo. Tiene un sabor que les encanta6 y tú te quedarás tranquilo porque apoya al crecimiento de sus huesos¹ aportando proteínas y calcio, su sistema inmunitario² gracias a la vitamina D, y su atención y memoria³ por su contenido en hierro. ¡Tenéis que probarlo!







1. Crecimiento definido solo por altura. Las proteínas y el calcio son necesarios para el crecimiento y el desarrollo normales de los huesos en los niños. 2. La vitamina D contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario de los niños. 3. El hierro contribuye al desarrollo cognitivo normal de los niños. 4. Los ácidos grasos esenciales son necesarios para el crecimiento y el desarrollo normales de los niños. Este efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 2 g de ácido a-linolénico (ALA) y 10 g de ácido linoleico (LA). 5 Asociación Española de Pediatría (AEP). Crecimiento en los niños. Link: https://enfamilia.aeped.es/edades-etapas/crecimiento-en-ninos. Fecha de última visualización febrero 2024. 6. Basado en un estudio realizado por Walnut en Julio 2018 consistente en catas de sabor a 100 niños españoles de entre 4-7 años, de los cuales a más de 90 les gustó el sabor de PediaSure® (formato en polvo sabor vainilla, chocolate o fresa). 7. El producto no debe calentarse más de 35ºC. 8. No se recomienda mezclarlo con alimentos ácidos



Es importante mantener una dieta variada y equilibrada acompañada de un estilo de vida saludable. PediaSure® es un complemento alimenticio y no sustituye la comida.