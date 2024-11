Renueva tu estilo este Black Friday con New Balance: hasta un 50% de descuento en tus productos favoritos

El Black Friday es uno de los momentos más esperados del año para encontrar las mejores ofertas, y New Balance no se queda atrás. Desde el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre, podrás disfrutar de descuentos de hasta un 50% en una amplia selección de productos. Si estabas esperando el momento perfecto para renovar tu calzado deportivo, ropa de entrenamiento o accesorios, ¡este es el momento!

Este año, las ofertas de New Balance son más irresistibles que nunca. A continuación, te presentamos una selección de nuestros productos favoritos con hasta un 50% de descuento, ¡para que aproveches al máximo esta temporada de rebajas!

Los 7 productos top ventas de New Balance rebajados al 50%

No dejes que el Black Friday se te escape sin aprovechar las increíbles ofertas de New Balance. Con hasta un 50% de descuento en una amplia selección de productos, es el momento perfecto para renovar tu armario. Visita el outlet de New Balance ahora mismo y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte.

1. Zapatillas 373V2

Si estás buscando un calzado cómodo, resistente y con amortiguación de espuma EVA, las zapatillas 373V2 son la opción perfecta. Tanto si quieres usarlas para entrar como para tus caminatas diarias, estas zapatillas te brindan todo lo que necesitas. Su precio inicial era de 90 € y... ¡Ahora las encontrarás disponibles en el outlet de New Balance al 50%! Corre a por ellas y cómpralas aquí.

2. NB Harmony High Rise Legging 27"

Los leggings NB Harmony High Rise son perfectos para cualquier actividad, desde un entrenamiento intenso hasta una caminata relajada. Su diseño moderno te permitirá moverte con facilidad sin renunciar al estilo. Los tienes disponibles en varios colores distintos, pero sin duda el quarry blue es uno de nuestros favoritos. ¿Lo mejor? Ahora los encontrarás en la web con el 50% de descuento. ¡Solo cuestan 27,50 euros! Corre y házte con ellos aquí.

3. NB Classic Core Fleece Fashion Full Zip

Ideal para los días más fríos, la sudadera NB Classic Core Fleece Fashion Full Zip es cómoda, calentita y resistente. Además, al estar compuesta de un tejido polar cepillado supersuave, esta prenda es perfecta para relajarte el fin de semana o descansar después del trabajo. ¡Nos encanta! Si su precio antes era de 65€... ¡Ahora la tienes disponible en la web por 32,50 €! Corre a por ella y fíchala aquí.

4. Zapatillas 550

Las New Balance 550, el ícono que nació en las canchas de baloncesto en 1989 y conquistó la moda en 2021, ahora están al 50% de descuento. Su diseño retro, con empeine de ante y malla, combina estilo y comodidad como ningún otro. De 150 € a solo 75 €... ¡No dejes escapar esta oportunidad y aprovecha el descuento!

5. Zapatillas 515

Renueva tu armario con las New Balance 515, ahora a mitad de precio. Con un diseño clásico reinventado, estas zapatillas combinan comodidad y elegancia, gracias a su entresuela de EVA ligera y su inserto NB Comfort, que garantizan amortiguación y soporte durante todo el día. De 90 € a solo 45 €, ¡son un verdadero chollo! No esperes más y sigue este link antes de que se agoten.

6. Zapatillas Fresh Foam X Hierro v7 GORE-TEX

Para las más aventureras, estas zapatillas de trail running New Balance serán sus mejores aliadas. Ahora, a solo 90 € (antes 180 €), este modelo de New Balance ha sido diseñado para enfrentar los terrenos más desafiantes, ofrecer resistencia, agilidad y adherencia, además son impermeables. ¡No dejes pasar esta oportunidad y consíguelas con el 50% de descuento!

7. New Balance 610v1

Estas zapatillas inspiradas en los 2000, son perfectas para darle un aire moderno a tu armario y ahora están disponibles por solo 65 € (antes 130 €). Combinan un diseño resistente para el trail con una comodidad impecable para usar todo el día. ¡Hazlas tuyas antes de que vuelen aquí!