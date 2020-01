Las tendencias de maquillaje para 2020 ya están claras y empiezan a verse en las calles, en las pasarelas de todo el mundo y también en las alfombras rojas. Si quieres saber cuáles son los tonos imprescindibles con los que llevar el maquillaje más chic de esta temporada, te damos 5 claves con las que seguro no fallarás.

A la hora de seguir las tendencias de maquillaje de cada de temporada lo más importante es elegir el los colores adecuados y más trendy. Conocer cuáles son los tonos que marcarán el paso de los looks de make up del año es fundamental para ir de la mano de las tendencias de forma sencilla. A veces, seguir las técnicas de maquillaje de moda no está al alcance de todos ya que, en algunos casos, son complejas y están solo al alcance de profesionales de este mundo o de las verdaderas beauty lovers. Por ello, si quieres ir a la última con tu maquillaje sin tener que convertirte en una artificiosa de la brocha, acierta con los colores de esta temporada y consigue un look propio de alfombra roja, estos son los 5 tonos con lo que no fallarás en 2020.

1. Ojos en color tierra

Las tendencias de 2020 marcan un protagonismo indiscutible del maquillaje de ojos frente a los labios. Las sombras ahumadas, en tonos tierra o tejas serán protagonistas indiscutibles durante los próximos meses y nos permiten crear un look favorecedor, pero a la vez sencillo y discreto. Te mostramos algunos de looks de las celebritienes donde los tonos marrones, beige, bronce o anaranjados han sido los protagonistas del make up.

© Getty

Paletas imprescindibles para 2020:

Natasha Denona Camel Palette 5, de venta en Sephora (42,95€)

Rimmel London Magnifeyes Palette Blush Edition, tono 2, de venta en Amazon (8,95€).

Maybelline New York The Nudes, de venta en Amazon (9,95€).

Max Factor Masterpice Nude Palette, tono Golde Nudes, de venta en Amazon (6,95€).

2. Labios burdeos

Aunque el maquillaje de ojos es protagonista indiscutible esta temporada, los labios no dejan de ser clave en algunos de los looks de maquillaje. Cuando esto ocurre, el burdeos toma el poder frente al rojo clásico que, aunque nunca pasa de moda y siempre es un acierto, pierde relevancia con respecto a la temporada pasada.

© Getty

Labiales imprescindibles:

Maybelline New York Color Sensational, tono #975 Divine Wine, en Amazon (4,50€).

L'Oréal Paris Make-up designer X Isabel Marant "La Butte Marshall", tono #rojo 01, en Amazon (8,94€).

NARS Velvet Matte Lip Pencil, tono #Cruella, en Sephora (27,55€).

Maybelline Stay Matte Super Ink, #40 believer, en Amazon (7,95€).

3. Look en tonos nude

Otra de las tendencias de maquillaje 2020 de este año que ya ha sido protagonista en alfombras rojas como la de los Globos de Oro o la de los Goya el pasado sábado es el look nude. Un maquillaje que deja un aspecto buena cara, pero sin resaltar ninguna zona del rostro en especial, con colores suaves y tonos nude y un suave contouring que define los rasgos sin romper la sencillez y el minimalismo. Un look perfecto para el día a día, que sienta genial con cualquier estilo y saca lo mejor de ti misma.

© Getty

Los imprescindibles para el look natural en tonos nude:

Rimmel London Kate Sculpting Palette, tono #Golden Sands, en Amazon (4,25€).

Astor Soft Sensation Chubby Barra de Labio, tono #39 Earthy Beige, en Amazon (6,85€).

NYX Highlight & Contour Pro Palette - Kit de contouring en polvo, en Amazon (19,90€).

Astor Eyeartist Luxury Palette, tono #100 Cosy Nude, en Amazon (8,55€).

Maybelline New York Superstay Matte Ink Nudes, tono #65 seductress, en Amazon (7,39€).

4. Glowy skin: dale luz a tu rostro

La glowy skin, yoga skin o glossy skin vuelven a ser tendencia este año con más fuerza incluso que la temporada anterior. Todas estas tendencias se basan en conseguir una piel jugosa, con aspecto resplandeciente, brillante e iluminada, para conseguirlo, el highlighter es el producto estrella. La hidratación del rostro también es imprescindible para conseguir este look, para conseguirlo aplica productos con ácido hialurónico o aceites faciales nutritivos.

© Getty

Los imprescindibles para el look glowy:

Technic Get Gourgeus Highlighter en polvo, en Amazon (4,99€).

Max Factor Creme Puff Blush, tono #Alluring Rose, en Amazon (5,80€).

L'Oréal Paris Wake Up & Glow, tono #Glow Mon Amour, en Amazon (12,64€).

L'Oréal Paris Revitalift Filler - Ampollas de ácido hialurónico y vitamina B5, en Amazon (13,10€).

5. Ojos glitter

Por último, los tonos glitter tendrán protagonismo indiscutible en el maquillaje de ojos. Los eyeliner en tonos brillantes, las sombras con destellos e incluso las pegatinas con brillos son tendencia indiscutible este año. Este look arriesgado y llamativo, contrasta con los tonos nude que también marcán el paso estos meses y ambas tendencias te permiten elegir maquillaje según el mood que tengas, pero siempre acertando.

© Instagram

Los imprescindibles para unos ojos glitter:

Maybelline New York, The Rock Nudes, en Amazon (6,59€).

Maybelline The Burgundy Bar, en Amazon (9,75€).

Sephora Colorful Eyeliner Waterproof, tono #12 - Animal instinct - Irisado/Brillante

