Los productos de belleza que no pueden faltar en el neceser de Laura Escanes

Laura Escanes, además de ser una de nuestras influencers preferidas, es también un icono de estilo y presume de tener un cutis perfecto. Por suerte, nos ha desvelado alguno de sus secretos beauty mejor guardados, ¿quieres saber cuáles son? Estos son solo algunos de los productos imprescindibles en su neceser, ¡fíchalos!

Que Laura Escanes nos tiene conquistadas, no es nada nuevo. La polifacética influencer, modelo y escritora ha sabido hacer frente a todos aquellos que han criticado cada uno de sus pasos, desde su matrimonio con Risto Mejide, hasta sus distintos cambios de imagen, pasando por su profesión. Los más osados se han atrevido incluso a juzgar su papel como madre. Laura ha sabido defenderse con elegancia de todas las críticas, sobreponiéndose a los ataques destructivos y siempre con el apoyo incondicional de sus seguidores.

Dentro de la variedad de los temas que tienen cabida en la cuenta de Instagram de Laura, los tips de belleza y cuidado facial tienen un lugar destacado. La influencer, de hecho, presume de una piel increíble a la que mima con una selección de productos que se han convertido en imprescindibles en su neceser.

¿Quieres saber cuáles son los cosméticos preferidos de Laura Escanes? Hemos rebuscado en su Instagram para dar con el secreto de esa piel perfecta y hemos descubierto algunos de sus must, ¡fíchalos tú también!

Clinique Moisture Surge 72 horas de hidratación

La crema hidratante preferida de Laura Escanes es esta de Clinique. Te garantiza una hidratación de 72 horas gracias a su contenido en ácido hialurónico. Esta crema es un acierto seguro gracias a sus ingredientes "clean", 100% respetuosos con tu piel, libres de perfumes y parabenos. Otra de sus ventajas es que no contiene aceites, lo que te garantiza una piel libre de granitos y acné. A Laura le encanta...¡y a nosotras también!

Dior Hydra Life - Crema hidratante

A la hora de cuidar su piel, Laura lo tiene claro: la hidratación es la base de un cuidado facial perfecto. Por ello, las cremas hidratantes altamente nutritivas son imprescindibles en su neceser. Esta de Dior es también una de sus elecciones a la hora de nutrir su piel a diario. Hydra Life de Dior deja la piel más brillante, fuerte y libre de irritación, perfecta para arreglar los bad skin days.

Christian Dior Hydralife Micellar Water

La limpieza facial es también básica en cualquier rutina de belleza, por ello, Laura ha dejado ver en más de una ocasión cuáles son sus limpiadores faciales preferidos y este, de Dior es uno de ellos. Se trata de un limpiador micelar con acción calmante. Contiene flor de equinácea que, junto con sus potentes micelas, atrapa los restos de maquillaje y suciedad de una pasada y sin irritar la piel.

Clinique Take the day off, Desmaquillante facial

El desmaquillante número 1 de Clinique y uno de los preferidos de Laura Escanes. Gracias a su revolucionaria fórmula en bálsamo elimina toda la suciedad y el maquillaje de la piel dejando una agradable sensación de suavidad e hidratación. El bálsamo se transforma en aceite al contacto con la piel, arrastrando todos los restos de maquillaje y las impurezas y nutriéndola al mismo tiempo. Perfecto también para eliminar los rastros de contaminación ambiental y conseguir un rostro sano. No reseca la piel ni tampoco la engrasa, un verdadero descubrimiento en el cuidado facial.

Too Faced Better than Sex - Máscara de pestañas

La mirada de infarto de Laura tiene un principal responsable y no es otro que la máscara de pestañas Better than Sex de la marca Too Faced. Su alta pigmentación llena de color tus pestañas haciendo que la mirada tenga más profundidad, más volumen y más longitud. La tecnología del cepillo en forma de reloj de arena ha sido creada para que las pestañas sean optimizadas al máximo.

Ecotools Start the day beautifully kit - set de 5

A la hora de aplicar el maquillaje, Laura lo tiene claro y Ecotools es su marca de cabecera. Sus brochas veganas, 100% cruelty free y hechas con los materiales de la mejor calidad son todo lo que ella necesita para sus rutinas de maquillaje. Nos ha conquistado especialmente este set de 5, que incluye piezas para los pómulos, para la sombra de ojos, el corrector de ojeras, el eyeliner y las cejas, ¡súper completo!

