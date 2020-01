Inicio / Belleza / Maquillaje / Yoga Skin: la tendencia beauty que vuelve con fuerza esta temporada

La tendencia de maquillaje que Sara Hill creó el pasado año, vuelve durante esta temporada para hacer que nuestro rostro reluzca y esté rosado y reluciente, con la misma jugosidad que adquiere justo después de disfrutar de una clase de yoga. ¿Aún no has oído hablar de la piel de yoga? Toma nota, se convertirá en un must de tus rutinas de maquillaje.