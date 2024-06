Soy redactora de moda y estos son mis 9 trucos infalibles para ahorrar en las rebajas de verano

Llena tu carrito por mucho menos estas rebajas, con prendas monísimas y sin pasarte de presupuesto. ¡Atenta a estos trucos!

Si te encantan las rebajas tanto como a mí, hoy te traigo 9 trucos que son canela en rama para que compres prendas de moda para este verano y por mucho menos dinero. Normalmente, tendemos a hacer compras compulsivas de prendas que no necesitamos y que no tenemos ni tiempo para poner.



Si te ha pasado, atenta a estos 9 tips, porque vas a poder comprar todo lo que quieres y por mucho menos

1- Marca un presupuesto máximo

Lo primero que te recomiendo hacer, es fijar un presupuesto realista.



Si echamos un vistazo a los datos publicados por el Observatorio Cetelem, vemos que el gasto medio en las pasadas rebajas de enero fue de 345 € por persona. Es una cifra que no está nada mal.



Si vas holgada y te apetece darte más caprichos y comprar prendas monísimas, puedes subir un poco el presupuesto. Pero es importante que te sientas cómoda y que te lo puedas permitir, para no sentirte luego mal (suele pasar).

2- Haz una lista con las prendas que necesitas

¿Te has parado a pensar en si realmente necesitas algo de lo que vas a comprar? A mí me pasa, que me encanta la ropa y acabo comprando tantas prendas que no tengo ni tiempo a ponerlas (en parte porque teletrabajo y no siempre salgo a diario). Sin embargo, no me puedo resisitir si veo cosas que me gustan...



Lo que a mí me funciona muy bien, es hacer una lista. En ella puedes incluir todo lo que necesitas, ya sean calcetines, ropa interior o camisetas básicas. Al lado puedes marcar el precio aproximado, para ver si todo te entra dentro del presupuesto. Con lo que te sobre, puedes comprarte los caprichos.

3- Haz una lista con los caprichos

Lo siguiente es hacer una lista con los caprichos, con esas prendas que no necesitas pero que te gustaría tener. Al lado, puedes poner el precio de las prendas y ver si te entran en el presupuesto. Si alguna no entra, puedes priorizar y elegir las que más te gusten o que creas que le puedes sacar más partido.



En mi caso, prácticamente todo son caprichos. ¡No lo puedo evitar! Da igual que tenga diez vestidos divinos en el armario, siempre voy a querer otro y otro más (nunca sobran).

4- Amo Zara, pero hay vida más allá

Aunque Zara tiene prendas preciosas y podemos ir vestidas 100% de Zara y lucir siempre perfectas, lo cierto es que hay otras marcas de ropa mucho más económicas.



Por ejemplo, H&M, Lefties o Lidl tienen prendas básicas para el verano o la playa por apenas 10-15 €, unos precios difíciles de encontrar en Zara (salvo en Special Prices).



Para ahorrar, lo que hago es combinar prendas de distintos sitios y no se nota nada que sean prendas más low cost, sobre todo si las combinas con otras 'mejores'.

5- Antes de comprar, comprueba que de verdad el producto esté rebajado

El precio marcado no siempre es correcto, puede ser el mismo que antes y que no haya rebaja alguna. ¡Revisa bien antes de lanzarte a por la prenda!

6- No compres algo que no te convence solo por el precio

A mí me pasa que veo prendas súper rebajadas y siento tentación de compralas, aunque realmente no me enamoren. Es como que no me quiero perder esa súper ganga. El problema, es que son compras compulsivas y en muchos casos acaban olvidadas en el armario o subidas a Vinted. Si te ha pasado esto en más de una ocasión, ¡sé fuerte y no vuelvas a caer!

7- Los básicos, la mejor inversión de las rebajas

Los básicos siempre son una de las mejores compras que puedes hacer, porque son prendas que normalmente te sirven entre temporadas y que te van a durar muchos años.



Lo malo de las prendas de moda ya no es que dejen de llevarse, sino que aburren. A mí me ha pasado. Compras prendas tendencia, te vas de viaje y al final no quieres volver a verte con las mismas prendas de las fotos del viaje anterior. En cambio no pasa con los básicos, porque los puedes combinar de distintas maneras.

8- Prepara el carrito con margen, para ir a tiro fijo y que lo que quieres no vuele

Otro truco que funciona genial para ahorrar en las rebajas de verano 2024, consiste en preparar el carrito días antes de que salgan las rebajas, para que así no compres nada que no esté en el carrito y no te excedas del presupuesto.



Recuerda abrir la app 5 minutos antes de la hora a la que empiezan las rebajas, porque suele estar ya operativa y si no te das prisa es posible que el carrito vuele. Si vuela, es muy probable que te pase como a mí y termines comprando otras prendas que igual no te enamoran pero que tienes miedo a que se agoten y quedarte sin nada.

9- Antes de comprar a lo loco, compara precios

Cuando te guste un determinada prenda, no dudes en mirar si la hay más económica en otra página, ya sea la misma prenda o una diferente. Pasa a menudo con las zapatillas, chaquetas o bolsos de marca.



También pasa entre tiendas del mismo grupo, como en el caso de Zara y Lefties. Hay veces en las que Lefties saca una versión parecida y a mitad de precio. Por ejemplo, como los vaqueros Marine. ¡Ojo con esto!

¡Suerte con las rebajas 2024, ahora ya sabes cómo comprar bien!