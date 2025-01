Soy redactora de moda y estos son mis trucos infalibles para triunfar (y ahorrar de más) en estas rebajas

Si estabas deseando que llegasen las rebajas como yo, este artículo es para ti. En los últimos años, he aprendido algunos de los mejores trucos para aprovechar al máximo las ofertas que nos brindan nuestras tiendas favoritas. Por eso, hoy te comparto mis trucos infalibles para triunfar en las rebajas como una experta. ¡Toma nota!

Si te declaras fan de las rebajas como yo, hoy te traigo los mejores trucos que son canela en rama para que compres prendas de moda este invierno y por mucho menos dinero. Generalmente, solemos hacer compras de forma compulsiva de prendas que no necesitamos realmente y que no tenemos ni tiempo para ponernos.



Si te ha pasado y te ves representada en este grupo, atenta a estos tips, porque vas a poder comprar todo lo que quieras y por mucho menos

1. Márcate un presupuesto máximo, pero sobre todo realista

Antes de nada, deberías fijarte un presupuesto realista. De hecho, si echas la vista atrás en datos publicados por el Observatorio Cetelem, verás que el gasto medio en las pasadas rebajas de enero fue de 345€ por persona. Una cifra que no está nada mal.



Si este mes te encuentras bien económicamente y te apetece darte algún que otro capricho y comprar en tus tiendas favoritas, puedes subir un poco el presupuesto. Pero es importante que te sientas cómoda y que te lo puedas permitir, para no sentirte luego mal (te entendemos, ¡suele pasar!).

2. Crea una lista con aquellas prendas que realmente necesitas

¿Has pensado en si realmente necesitas algo de lo que te vas a comprar? A mí me pasa, que me encanta la ropa y acabo comprando tantas cosas que no tengo ni tiempo de ponérmelas (en gran parte porque teletrabajo y no siempre salgo a diario). Sin embargo, no me puedo resistir si veo todo lo que me gusta rebajado...



Pero, hay un truco que a mí personalmente me funciona muy bien: hacerme una lista. En ella generalmente incluyo todo lo que necesito, ya sean calcetines, ropa interior o camisetas básicas. Una vez he anotado todo, voy marcando al lado el precio aproximado, para ver si todo te entra dentro de mi presupuesto. Y, si me sobra, aprovecho para comprarme caprichos.

3. También es importante crear una lista de caprichos

Una vez tengo lista mi lista de necesidades, a posteriori paso a pensar en la lista de caprichos: todo eso que no necesito realmente, pero que me gustaría tener. Una vez tengo todo anotado, voy poniendo al lado el precio de cada cosa, y así veo si entra en mi presupuesto. Si por lo que sea no entra, siempre puedes priorizar y elegir lo que más te guste.

4. Me encanta Zara, pero sé que hay vida más allá

Puede que Zara sea mi tienda por excelencia, pero lo cierto es que hay otras marcas de ropa mucho más económicas. Por ejemplo, H&M, Lefties o Lidl tienen prendas básicas por apenas 10-15 €, unos precios difíciles de encontrar en Zara (salvo en Special Prices).



Para ahorrar, lo que hago es combinar prendas de distintos lugares y no se nota nada que sean prendas de tiendas más low cost, sobre todo si se trata de básicos de fondo de armario.

5. Verifica que el producto esté rebajado antes de comprarlo

¡Ojo! El precio marcado muchas veces no es el correcto, puede ser el mismo que antes y que no haya rebaja alguna. ¡Revisa bien antes de lanzarte a por la prenda!

6. Evita el 'comprar por comprar' solo por el precio

No sé a ti, pero a mí a veces me pasa que veo prendas superrebajadas y siento tentación de comprarlas solo por el precio, aunque realmente no me encanten. Es como que en mi subconsciente no me quiero perder para nada esa superganga. Sin embargo, eso no dejan de ser compras compulsivas que, muchas veces, acaban olvidadas en el armario. Si te sientes identificada con esta situación, ¡sé fuerte y no vuelvas a caer!

7. No subestimes los básicos rebajados: ¡nos salvan la vida!

Los básicos de armario siempre son una de las mejores compras que puedes hacer, porque son prendas que normalmente te sirven entre temporadas y que te van a durar un buen tiempo. ¿Lo mejor? No pasan de moda y puedes combinarlos de distintas maneras.

8. Prepara el carrito con tiempo y de forma meditada

Otro de mis trucos es preparar el carrito con tiempo, para que así no compres nada que no hayas seleccionado antes y no te excedas del presupuesto. Sin embargo, si la prenda que deseabas ya no está disponible, es muy probable que te pase como a mí y termines comprando otros artículos que igual no te enamoran, pero que tienes miedo a que se agoten y quedarte sin nada.

9. Compara precios antes de comprar sin cabeza

Una vez hayas fichado esa prenda que tanto te gusta, no dudes en comparar precios en otras tiendas que también puedan tenerla, ya sea la misma prenda o una diferente. Pasa a menudo con las zapatillas, chaquetas o bolsos de marca.



También ocurre entre tiendas del mismo grupo, como en el caso de Zara y Lefties. Hay veces en las que Lefties saca una versión parecida y a mitad de precio. ¡Ojo con esto!

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¡Suerte con las primeras rebajas de 2025, ahora ya sabes cómo comprar bien!