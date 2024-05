Trucos de estilo para vestir bien a los 50

Vestir bien no tiene edad. Si crees que a los 50 es misión imposible, echa un vistazo a nuestros hacks de estilo.

Si quieres vestir increíble a los 50, entonces no te puedes perder esta guía en la que te traemos los mejores hacks de estilo.



Los 50 es una edad magnífica en la que puedes sacarle mucho partido a tu cuerpo y verte mejor, mucho más de lo que imaginas. La clave está en elegir bien las prendas.



¡Anótate todos estos hacks y empieza a lucir com más estilo!

Evita los excesos y abraza el minimalismo

Si quieres verte mejor a los 50, busca un equilibro a la hora de vestir. Evitar llevar demasiados accesorios, porque la clave está en la simplicidad, en buscar prendas que te permitan ir más sencilla y a la vez más elegante. Los looks recargados pueden incluso sumarte años.

Menos es más, mejor pocas prendas y de más calidad

La filosofía del menos es más es clave a la hora de ir de compras y optimizar tu armario. Es mejor tener pocas prendas y buenas que muchas y de baja calidad. Si quieres vestir bien, prioriza los básicos de buenos materiales, como cashmere, satén o lana. Notarás la diferencia en cada look.

¿Color? Sí, por favor

Con el paso de los años, los tonos oscuros como el negro pueden hacer que te veas elegante y correcta. Sin embargo, los tonos más coloridos también pueden darte más vida y que te veas más radiante. Puedes hacer una prueba de color y apostar por looks en los tonos que más te favorezcan.

Camisas, pantalones de vestir y blazers, el trío ideal

Uno de los looks infalibles para lucir perfecta a los 50, es el look de camisa básica, pantalón de pinzas y blazer. Es un conjunto ideal, con el que te verás elegante y siempre perfecta para la ocasión que se presente.

Las camisetas mejor de manga corta o tres cuartos

Las alas de murciélago pueden aparecer a partir de los 40. Pero se pueden disimular con las camisetas de manga corta o de manga tres cuartos. Te pueden restar años si las utilizas, además de aportarte un toque más estiloso. No obstante, si quieres seguir luciendo tops trata de fortalecer los brazos todo lo que puedas.

Mejor prendas por la rodilla, midi o largas

Con el paso de los años, las piernas pueden tener varices o mostrar más flacidez. Para disimular más la edad puedes evitar las minifaldas muy cortas, no porque no las puedas llevar con 50, sino porque puede que te veas más elegante y mejor con unas faldas más midi, por la rodilla o largas hata los pies.

Las joyas, mejor minimalistas

Las joyas minimalistas también te pueden ayudar a verte más sofisticada y elegante. Evita los grandes complementos, porque pueden recargar tus looks y hacer que te veas más mayor. Las joyas XXL solo son compatibles con total looks o looks básicos.

Esperamos que esta guía de estilo te ayude a verte increíble. ¡Prueba y verás cómo lo notas y cómo te lo notan!