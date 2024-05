Brazos tonificados y fuertes: ¡El secreto está en este ejercicio de Pilates!

Si notas que tus brazos empiezan a perder tono, es hora de ponerte manos a la obra y trabajarlos para que recuperen su fuerza con una rutina de Pilates.

El Pilates es una modalidad que permite trabajar todas las áreas del cuerpo, a través de una variedad de ejercicios. Para muchas mujeres es la elección perfecta porque resulta más entretenido que levantar pesas. Sin embargo hay partes del cuerpo, como los brazos, que a priori pueden parecer algo más complicadas de ejercitar con este sistema.



El uso de accesorios es una de las formas en las que el método Pilates facilita que todas los grupos musculares trabajen eficazmente, y entre ellos se encuentra uno que te permite fortalecer y tonificar los brazos, así como ayudar en el trabajo de otras áreas como el core. Se trata de lo que se conoce como Aro de Pilates o Círculo mágico.

¿Es realmente útil?

El Aro de Pilates es un accesorio flexible que puede estar hecho de distintos materiales, pero que sirve para oponer resistencia a un movimiento. Hay varias investigaciones y estudios que apoyan la utilidad de esta herramienta, y además para múltiples propósitos. La reducción del dolor lumbar y del dolor crónico de espalda son algunos de los beneficios que se obtienen con su uso, pero además, debido a su versatilidad, puede emplearse para activar y fortalecer varios grupos musculares.



El uso del Aro de Pilates hace que los músculos implicados en cada ejercicio se fortalezcan y tonifiquen. También sirve para fortalecer la conexión mente-músculo, ya que es necesario mantener un alto grado de concentración en el ejercicio que se está llevando a cabo. Su uso en el entrenamiento de brazos viene en gran medida por este motivo, ya que no es tanto la resistencia a vencer como la necesidad de enfocarse en la contracción muscular que se lleva a cabo.

Cómo usar el círculo mágico

Si acudes a Pilates en un centro deportivo no tendrás problema, ya que cualquier monitor te podrá indicar cómo utilizarlo, pero si lo practicas en casa tal vez tengas dudas de cómo emplear el aro mágico para llevara cabo tu entrenamiento de brazos. Lo ideal es realizar unas tres series de cada ejercicio, en un rango de 8 a 12 repeticiones.



Si cuando terminas cada serie no sientes fatiga, aumenta las repeticiones hasta lo más alto del rango o bien retén la contracción en cada repetición durante un periodo más largo, de 3 a 5 segundos. Es importante que mantengas una buena postura, así como un control absoluto del movimiento. No se trata solo de apretar tanto como puedas.



¿No sabes muy bien por donde empezar? Tranquila, a continuación te dejamos un vídeo de una rutina de brazos con el aro de Pilates que te servirá como referencia para crear tu propio entrenamiento.

