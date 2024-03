Los tatuajes están por todas partes en la actualidad, considerados una forma de arte que evoluciona tan rápido como cualquier tendencia de belleza.

Desde mangas de alto impacto y diseños diminutos de líneas finas hasta paisajes a todo color, los tatuajes fueron en algún momento una rebelión visual contra la corriente principal estadounidense, con tinta permanente, y ocasionalmente temporal, que adorna rostros y cuerpos por igual.



"Los tatuajes están ahí para empoderarnos, representarnos y estar siempre con nosotros. Para mí, los tatuajes son algo que hacemos con un significado o un propósito más elevados", dice la tatuadora sueca Miryam Lumpini, también conocida como Witchdoctor.

"Lo que más me gusta de la industria es que realmente no hay reglas. Hay tantas subdivisiones, y lo que significa ser un chico genial en la industria es muy diferente en todas partes", expresa Melody Mitchell, una tatuadora. Como ocurre en cualquier industria, el tatuaje está sujeto a fluctuaciones en tendencias, ubicaciones, técnicas, motivos y paletas, a menudo influenciadas por las redes sociales.



"Es importante que no nos hagamos tatuajes únicamente por las tendencias, y que nos hagamos algo que, pase lo que pase, siempre vamos a querer llevar", advierte Lumpini y otros artistas. Aunque infinitamente más personal y permanente que, por ejemplo, un corte de pelo, la estética colectiva indudablemente influye en el arte corporal, y ciertos diseños pueden aumentar su popularidad. Por lo tanto, instan a aquellos que están considerando hacerse un tipo de tatuaje a evitar las tendencias en favor de la consideración, la historia y el gusto individual.



Tatuajes flash

Mitchell comenta: "Recuerdo cuando si hacías un trabajo personalizado eras como Leonardo de Vinci, pero ahora el flash ha vuelto con fuerza, lo que creo que es realmente genial". Si eres un devoto del trabajo de un artista, pero no estás seguro de un diseño, o tal vez vives para la espontaneidad, un tatuaje flash podría ser para ti.



Por lo general, encontrarás a un artista soñando con una serie de pequeños diseños que se ofrecen durante un período específico, lo que permite a los fanáticos hacer una cita al momento para su tatuaje.

Tatuajes de espalda baja

Melody Mitchell declara: "¡Los tramp stamp definitivamente están de regreso!". Con la llegada de los años 90, todos los elementos, incluidos los evocadores tatuajes en la parte baja de la espalda que definieron a una generación, están de vuelta. Los diseños reales, con mariposas, flores y marcos estilizados, reflejan un renacimiento artístico literal, tan retro como la ubicación.



La especialista señala además que "Los años 90 se han apoderado de todo", lo que ha impulsado el resurgimiento de este sello con ferocidad.

Tatuajes de uñas



"He visto a algunos tatuadores tatuarse el lecho ungueal, lo cual no es permanente, y con toda la atención que se presta a las uñas en estos días, no me sorprendería ver que gane popularidad, especialmente porque es solo temporal", nos dice Mitchell acerca del arte de uñas semipermanentes.



Los diseños de uñas se actualizan cuando se ejecutan con una pistola de tatuajes. Se espera que el arte de uñas entintado dure un par de meses, pues a medida que la uña crezca, la tinta se desvanece.



Pequeños paisajes

Considera que este es el medio perfecto para preservar un lugar que está cerca de tu corazón. "Es casi como una pequeña postal en miniatura", dice Lumpini. Una vez relegados a diseños negros, grises y líneas finas, los artistas están dando vida a pequeños mundos naturales a través del uso del color.



Los paisajes diminutos y detallados a todo color brindan la oportunidad de llevar siempre contigo un lugar querido, e inspiran grandes sensaciones del deseo de estar ahí.

Tatuajes de oreja

La experta comenta: "Los tatuajes en las orejas han sido una gran declaración de intenciones para los minimalistas al límite, y he visto cómo se hacen cada vez mejor". El hecho de que hayas maximizado la colocación de tus piercings no significa que hayas terminado con los adornos en las orejas.



Desde delicadas hojas de helecho entintadas en la oreja interna hasta flores diseñadas para enredaderas alrededor del cartílago, los tatuajes en las orejas proporcionan un nuevo tipo de joyería para siempre.



Tatuajes que se transforman

Estos tatuajes no son exactamente lo que parecen a primera vista. Es un arte está diseñado para cambiar de forma con el movimiento, o cuando estás cerca de una contraparte. La tatuadora Lumpini nos explica: "Como cuando doblas el brazo y ves un tipo de obra de arte, pero cuando tu brazo está abierto se convierte en algo diferente".



Los tatuajes conectivos, que son diseños divididos entre dos partes del cuerpo o dos personas que complementan el diseño cuando se tocan, también entran en esta categoría.

Recomendaciones para cuidar un nuevo tatuaje

Una vez que sea el momento de quitar cualquier envoltura de plástico o vendajes protectores, es necesario enjuagar el tatuaje y dejar que se seque por completo antes de aplicar una capa de humectante. No obstante, las especialistas recomiendan usar aceite de coco. "No dejes que el tatuaje se seque demasiado, pero tampoco lo dejes untado en aceite", dicen. "Solo mímalo un poco y deberías estar bien".



Consultar al artista sobre el cuidado posterior a un tatuaje específico es primordial para una mejor preservación. Por último, nos indican que se debe también evitar la exposición al sol y el remojo en agua durante 5 a 10 días después de la sesión, o dependiendo del arte en cuestión, pues el tiempo recomendado podría aumentar.