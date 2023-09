3 zapatos 'anticuados' que debes evitar para lucir moderno este otoño-invierno

Es hora de renovar tu armario y prepararte para la temporada. Antes de comprar zapatos, descubre las tendencias de otoño-invierno 2023-2024.

El otoño-invierno es una época del año en la que la moda se renueva y trae consigo una variedad de tendencias emocionantes. Desde prendas de vestir hasta accesorios, cada detalle cuenta para lucir moderno y a la última. Sin embargo, uno de los elementos clave para completar un look sofisticado son los zapatos. Este otoño-invierno 2023, te presentamos tres tipos de calzado que vienen en tendencia pero no en todos sus estilos, hay algunos que debes evitar a toda costa si deseas mantenerte a la moda.



1. Mocasines sin plataforma ni forma

Los mocasines son una elección clásica para el otoño-invierno debido a su elegancia y comodidad. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta algunos detalles para asegurarte de que tu elección sea moderna y atractiva en lugar de parecer anticuada. La clave aquí es optar por mocasines con plataforma, rigidez o elementos originales, ¡o incluso una combinación de los tres! Los modelos con estampados llamativos, como el estampado de leopardo o colores vibrantes, son ideales para destacar. Evita los mocasines sin plataforma y demasiado suaves, ya que pueden restar modernidad a tu atuendo o envejecerlo. Para un look moderno, combina unos mocasines llamativos con una falda larga de mezclilla y una camisa metida por dentro. ¡El resultado será increíble!

Los mocasines con plataforma que sí están de moda este otoño - invierno

2. Zapatos de salón con tacones distintos al stiletto o cuadrado

Los zapatos de salón son una elección elegante para complementar cualquier conjunto. No obstante, es importante elegir el tipo de tacón adecuado para mantener un aspecto moderno. Evita los tacones demasiado bajos, con menos de 5 centímetros, así como los tacones alargados que no sean de tipo stiletto o cuadrado, ya que estos últimos están fuera de moda. Para estar a la vanguardia de la tendencia, considera invertir en zapatos de salón con tacón de aguja de 5 a 10 centímetros y punta afilada. Este estilo retro está en pleno auge y añadirá un toque de estilo a cualquier look. También puedes optar por zapatos de salón de tacón cuadrado, que es cómodo y muy moderno.

Zapatos de salón con tacón de aguja de 5 a 10 centímetros y punta afilada serán trendy este otoño 2023

3. Bailarinas de cuña

Las bailarinas han regresado al centro de atención en el mundo de la moda, pero no todas son igualmente modernas. Las bailarinas de tiras estilo Miu Miu y las bailarinas con punta son opciones de moda para esta temporada. Sin embargo, debes evitar las bailarinas con tacón o cuña, ya que este estilo puede envejecer tu look. En su lugar, opta por modelos más clásicos que se adapten a tus vaqueros anchos o una camiseta sencilla. Si deseas darle un giro más contemporáneo, considera combinarlas con una camisa oversize para equilibrar su aspecto clásico.

Las bailarinas bajas y con punta son opciones de moda para esta temporada

Opta por opciones más modernas y experimenta con diferentes estilos para encontrar el que mejor se adapte a tu personalidad y gusto. ¡La moda está hecha para disfrutarla y expresarte a través de ella!