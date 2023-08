Los 5 colores que más veremos en la moda este otoño 2023

¿Quieres saber qué colores son los que más van a pegar en la moda del otoño que llega? Te los adelantamos aquí para que vayas preparando tus compras.

Aún estamos en pleno verano, pero no podemos dejar de ver por el rabillo del ojo que septiembre está cerca y por tanto va siendo hora de hacer planes de cara al otoño. Si tienes curiosidad por saber qué colores son los que más van a pegar en la moda de la nueva estación, te los adelantamos aquí. Y seguro que alguno te sorprende.

Gris

Se trata de un clásico del otoño, que por un lado está en consonancia con el cambio de luminosidad que caracteriza a esta época, pero que también gana puntos por ser un color neutro. El gris es ese color con el que puedes combinar cualquier otro sin temor a que tu elección sea desafortunada, y que se caracteriza por su elegancia. De manera que ve tomando nota. Toca hacerte con un buen conjunto de prendas de este color para poder conjuntar con otras de forma sencilla y sin tener que pensar demasiado.

Negro

Todas las virtudes del gris se multiplican cuando hablamos del negro. Elegante como pocos, no hay prenda en la que no resulte atractivo. Desde unos leggins hasta una cazadora, pasando por botas o cualquier prenda de cuero, el negro es uno de los colores más caracteristicos cuando las temperaturas comienzan a ser más frescas. Además, tiene una gran personalidad para elegirlo como protagonista de un outfit monocromático pero también es un gran complemento para combinar con otros colores, a los que realza.

Rojo

Entramos ya en terreno para valientes. Más allá de las propuestas clásicas otoñales hay colores que este año van a tener protagonismo, y uno de ellos es el rojo. Si eres de las que quiere pasar desapercibida, no debería ser tu elección, pero sin duda es un color que demuestra altas dosis de seguridad en ti misma. Para las que apuesten por este color, la tendencia es el Total look, que con prendas como un vestido de punto ceñido, puede convertirse en una combinación explosiva de elegancia y atrevimiento

Amarillo

El invitado inesperado de este otoño es el amarillo. Color veraniego por excelencia, el amarillo suaviza su expresión a tonos más pálidos para no desentonar con el nuevo entorno en el que se mueve. La idea ahora no es tanto destacar de forma ostensible como complementar otras prendas, aportando un toque de claridad a los outfits otoñales, tradicionalmente más oscuros. No obstante, hay algunas propuestas en las que todavía puedes darle al amarillo su protagonismo natural, en especial si combinas blanco y negro en tu vestuario.

Rosa

¿Creías que la tendencia Barbiecore se acababa con el verano? Pues no es así. El chicle se estira un poco más y durante los próximos meses seguiremos viendo al rosa mantener su protagonismo. De forma más moderada, quizás menos chillón, pero todavía adquiriendo un papel principal en cualquier vestuario que pretenda estar a la última. Combinado con negro, o en prendas de abrigo es como más frecuentemente podremos verlo.