5 vestidos de la nueva colección de Zara que pedirás con envío urgente: elegantes, fresquitos y muy cómodos

Si buscas renovar tu armario de cara a la estación estival, no te pierdas las propuestas de Zara, ¡no sabemos por cuál decantarno!

El buen tiempo se acerca, y si deseas estar a la moda con los vestidos más cómodos y elegantes para todas las ocasiones, no dejes de echar un vistazo a las propuestas que Zara nos hace de cara al verano.

5 vestidos de la nueva colección de Zara perfectos para cualquier ocasión

1. El primer vestido camisero que te proponemos se convertirá en uno de tus favoritos. Con un escote en pico y mangas largas, este vestido tiene bolsillos laterales ocultos en las costuras y un cinturón trenzado a contraste que le da un toque especial. Su cierre frontal con botones es superpráctico. El estampado en azul cielo y negro, con bonitos motivos de hojas sobre un fondo negro, es perfecto para cualquier ocasión, ya sea una tarde con amigas o un día de compras. Y lo mejor de todo, ¡solo cuesta 39,95€! Puedes combinarlo con todo y queda genial con todo tipo de calzado. ¡Un básico que no puede faltar en tu armario y que derrocha estilo propio!

2. Este vestido tipo túnica es ideal para un día en la playa o una tarde relajada por la ciudad. Está hecho con hilatura de ramio 100%, lo que lo hace superfresco y cómodo. Tiene un escote en pico, mangas largas y un estampado de palmeras en verde oliva que resalta sobre el azul intenso. ¡Es perfecto para tus días de verano! Su precio es de 59,95€.

3. El tercer modelo midi también tipo camisero, pero con estampado floral confeccionado en hilatura de algodón 100%. Cuello solapa y manga larga, bajo acabado en vuelo y cierre frontal con botones. En los vestidos largos, un estampado grande hace un efecto flash inmediato, como en este caso, con las grandes hojas verdes y las delicadas flores en tonos vainilla. Este look puede ser tuyo por 39,95€.

4. Un vestido blanco como el que te traemos ahora siempre es un éxito en verano y ayuda a rejuvenecer tu estilo, da luz y hace destacar tu bronceado. Es un vestido amplio de escote pico trenzado y manga larga con detalle de bordados combinados a contraste y entredoses a tono. Viene con forro interior, para evitar transparencias y cuesta 45,95€.

5. El último look que traemos es otro vestido camisero de la colección de verano. Un modelo de cuello solapa y manga larga. Detalle de cinturón del mismo tejido con doble hebilla. Cierre frontal con botones y a 39,95€. Una opción bien colorida para no pasar desapercibida. Date prisa porque en la tienda online ya no quedan todas las tallas.