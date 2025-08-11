Aldi 'regala' las sandalias tipo Birkenstock por 4,99€: cómodas, estilosas y en tendencia

Las Birkenstock están de moda y son una de las sandalias más cómodas y en tendencia de la temporada de verano. Sin embargo, no son precisamente baratas, por lo que si buscas una alternativa low cost no puedes perderte lo nuevo de Aldi. Desde el miércoles día 13 están rebajadísimas a solo 4,99 euros, un súper precio para hacerte con ellas.

Si te encantan las sandalias tipo Birkenstock pero no quieres gastarte un dineral, no pasa nada, te traemos una alternativa que estamos seguras que te va a encantar.



Se trata de una novedad que acaba de aterrizar en Aldi. Lo hemos encontramos en el catálogo y estará disponible muy pronto en sus tiendas, concretamente desde el 13 de agosto y con un 16% de descuento.



Son unas sandalias que se parecen mucho a las Birkenstock originales, por lo que es una forma de ir a la moda y por poquito dinero. Descúbrelas.

Aldi tiene un clon de las Birkenstock por menos de 5 euros

Esta novedad la encontramos en el catálogo de Aldi, como puedes ver en la siguiente imagen que te compartimos.



Son unas sandalias tipo Birkenstock, bajo la marca UP2FASHION, que se parecen muchísimo a las auténticas y que dan bastante el pego. No necesitarás gastarte 70 euros que cuestan las originales, porque por 4,99 euros tienes unas chanclas que no están nada mal. ¡Son muy monas!

Están disponibles en 4 colores

Las sandalias tipo Birkenstock de Aldi están disponibles en 4 colores diferentes: Negro, Menta, Blanco y Azul. Si buscas una opción más discreta para el diario, las negras son ideales. Si prefieres un tono más alegre y animado, las azules y las menta son preciosas. Las blancas van todo lo que te pongas.



Si te fijas, verás que el modelo cambia ligeramente según el color. Las blancas tienen una única tira ancha, mientras que las demás tienen dos tiras. Incluso puedes ajustarlas para que se adapten mejor a tu pie. Son ideales por si quieres tener un modelo de cada, para variar.

Como indican en los detalles de la web, está todo confeccionado en un material sintético ligero. Son sencillas y no pesan nada, por lo que son prácticas para el día a día, para usar por casa o incluso llevar a la playa o a la piscina. Le puedes sacar mucho partido ahora en verano.



En cuanto a las tallas, van de la 37-45. Están disponibles en un amplio abanico de tallas, para hombres y mujeres. Dan talla y sientan bastante bien, resultando cómodas, versátiles y ponibles.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

La oferta termina el día 15 de agosto

Como indican en la página web de Aldi, estas chanclas tipo Birkenstock estarán en oferta del 13 al 15 de agosto. A partir de ahí, es posible que se agoten o que suban de precio, dado que entre esas fechas estarán disponibles con un 16% de descuento, por solo 4,99 euros.



Es una buena oportunidad para comprar un clon de las Birkenstock por poquito dinero. A mí personalmente me encantan las blancas y las negras, tanto para looks de diario como para llevar a la piscina o a la playa.



¿Cuál es tu color favorito? ¿Te animas a comprarlas?