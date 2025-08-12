Skechers agotará sus nuevos mocasines que adorarán las mujeres elegantes del norte: ideales con culottes y tonos neutros

Cada cierto tiempo Skechers nos sorprende con un modelo nuevo. En este caso, tienen en nueva colección unos mocasines que son preciosos para llevar con looks con culottes, sobre todo cuando no sabes qué ponerte y quieres ir cómoda y elegante. Además, lo hay disponible en dos colores, para que elijas tu preferido y lo combines como quieras.

Si te encantan las sandalias de Skechers, que sepas que la firma acaba de lanzar en nueva colección unos mocasines que no podrían ser más ideales.



Estamos ante un tipo de zapato que no puede faltar en ningún zapatero, porque es cerrado, cómodo y se puede llevar con numerosos looks diferentes. Por ejemplo, para looks de diario, de oficina o incluso para salir a pasear. Ofrece muchas posibilidades.



Son los mocasines para mujer "Arch Fit Inspire - Pine Island". Es un modelo estéticamente bastante bonito y que podrás llevar sin problemas durante los meses de primavera y verano.

Skechers tiene los mocasines más ideales y elegantes de la temporada

No es fácil encontrar unos mocasines que sean cómodos y que vistan con los looks. En este caso, Skechers ha presentado un nuevo modelo que no está nada mal, porque resultan estéticos y cómodos al mismo tiempo. Un sueño para las mujeres elegantes que no quieren prescindir de la comodidad.



Como te avanzamos, se trata del modelo "Arch Fit Inspire - Pine Island" de Skechers. Es un zapato tipo náutico que tiene un estilo clásico y marinero, un detalle que encanta a las mujeres del norte. Sin duda, es un tipo de mocasín deal para quienes buscan un look relajado y elegante.



Puedes verlo en detalle en las siguientes imágenes que te compartimos.

Es un modelo muy ponible para las vacaciones y el día a día

Es un modelo vegano, con la parte superior de lona, plantilla extraíble Arch Fit y una media suela con amortiguación ligera ULTRA GO. Resultas cómodos, para que no te duelan los pies cuando camines, incluso aunque lleves los mocasines puestos durante horas.



Si tienes dudas sobre el color, está disponible en dos colores, lavanda y azul. Ambos colores son femeninos y elegantes, por lo que van con todo tipo de looks. Tienen adornos y detalles en otros tonos similares, lo que le aporta un toque muy uniforme y bonito al zapato.



El ancho es medio y hay distintas tallas a elegir, para que encuentres el modelo ideal.

Además, sus posibilidades son amplias a la hora de combinarlos con los looks. Por ejemplo, acertarás al combinar los mocasines con total looks en blanco o con vaqueros. Todo ello independientemente de que optes por el modelo azul o rosado; ambos van bien con tonos neutros. Incluso puedes tener uno de cada.

Su precio: 80 euros (nueva colección)

Los mocasines "Skechers Arch Fit Inspire - Pine Island" no son precisamente económicos, dado que estamos ante un modelo de nueva colección. Su precio oficial es de 80 euros en la tienda online de Skechers.



Es posible que en algún momento veamos algún descuento o rebaja, pero por ahora están en nueva colección. No obstante, si te gusta el modelo y buscas unos mocasines tipo náuticos que sean cómodos, lo nuevo de Skechers tiene muy buena pinta.



¿Qué te parecen?