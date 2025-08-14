Inicio / Moda / Shopping

Skechers agotará los mocasines que las mujeres elegantes llevarán este otoño en el color de 2025: cómodos y suman altura

por Cristina Buisán Vega ,
Skechers agotará los mocasines que las mujeres elegantes llevarán este otoño en el color de 2025: cómodos y suman altura© shutterstock_2573226453

Este otoño, las mujeres elegantes de 60 no querrán perderse los mocasines Cleo Taylor de Skechers, en el color tendencia de este 2025: Mocha Mousse. Deja a un lado las zapatillas deportivas habituales: este modelo combina estilo, comodidad y suma altura. ¿Lo vemos?

El color Mocha Mousse no es solo un tono bonito que no pasa de moda: es el tono tendencia del año, perfecto para combinar con los tonos cálidos del otoño, desde chaquetas camel hasta pantalones grises o las blusas en tonos terracota. Su paleta natural y elegante lo convierte en el comodín perfecto para fondo de armario.

Conscientes de ello, en Skechers han lanzado un modelo de mocasines superfáciles de combinar con los que crearás looks de lo más elegantes en otoño. Hablamos de los mocasines Skechers Cleo Taylor, el modelo de zapato que se ajusta al pie como un calcetín, garantizando máxima comodidad y estilo. ¡Te contamos todos los detalles a continuación!

¿Qué tienen de especial los mocasines Cleo Taylor de Skechers?

Con un diseño pensado para darte la máxima comodidad, los Cleo Taylor cuentan con plantilla Air-Cooled Memory Foam, que ofrece amortiguación y transpirabilidad al caminar. La parte superior de knit técnico Stretch Fit se adapta perfectamente al pie como un calcetín, garantizando una sensación ligera y flexible, mientras que el lazo frontal le da un extra de elegancia y toque femenino.

¿Lo mejor? Cuentan con un tacón sensato que suma altura y estiliza la figura, algo que muchas mujeres valoran para verse más estilosas sin renunciar a la comodidad. Además, son totalmente lavables a máquina, una característica muy apreciada por quienes buscan un calzado práctico y fácil de mantener en perfecto estado para el día a día.

El modelo Cleo Taylor está disponible en la web en tallas 37 a 41 y por 60 euros.

