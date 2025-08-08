Inicio / Moda / Shopping

5 vestidos rebajados en Zara, Mango y H&M que amarán las mujeres boho elegantes desde 9€: fresquitos y no marcan

por Andrea Ardións Baña ,
5 vestidos rebajados en Zara, Mango y H&M que amarán las mujeres boho elegantes desde 9€: fresquitos y no marcan© Zara

Estamos en la recta final de las rebajas de verano y todavía encontramos cosillas interesantes para añadir a la cista. Si buscas vestidos estilosos, bonitos y elegantes para salir o llevar a la playa, te traemos 5 propuestas que te van a encantar. Son ideales para ir monísima y a la última por poco dinero. ¡Hay algunos modelos desde solo 15 euros!

Índice
  1. · Vestido mini estampado con lino en Zara (9,99 €)
  2. · Vestido con estampado floral y tono salmón en Mango (29,99 €)
  3. · Vestido midi con estampado floral azul en Mango (19,99 €)
  4. · Vestido de gasa naranja en H&M (24,99 €)
  5. · Vestido azul claro con manga abullonada en H&M (13,99 €)

Si quieres encontrar alguna ganga de última hora, que sepas que hemos recopilado 5 vestidos que son monísimos y que me parecen buenos fichajes para esta recta final de verano. Todavía queda todo agosto y todo septiembre por delante. Además, seguro que les sacas mucho partido también el verano que viene.

¡No te los pierdas!

Vestido mini estampado con lino en Zara (9,99 €)

Si te encanta el lino, que sepas que Zara tiene uno de los vestidos de lino más bonitos de la colección. Es mini, con un estampado chulísimo y queda muy elegante. Además, tiene el detalle de un abalorio en el hombro.

Es ajustado y cierra con cremallera. Su precio de rebajas es de solo 9,99 euros (antes 29,95 euros). Está disponible bajo la referencia 2587/059/330.

Vestido con estampado floral y tono salmón en Mango (29,99 €)

Si prefieres vestidos más larguitos que mini, entonces te vas a enamorar de esta propuesta. Es un vestido con cuello drapeado, diseño recto y un estampado floral precioso, que Mango tiene en su colección.

El color salmón es delicado y elegante. Además, no transparenta, dado que cuenta con forro interior. Tiene cremallera oculta en uno de los laterales.

Es un básico que siempre sienta bien. Si te gusta, encuéntralo por la referencia 17021173. Su precio en rebajas es de 29,99 euros (antes 49,99 euros).

Vestido midi con estampado floral azul en Mango (19,99 €)

Este vestido de Mango es ideal si buscas una opción un poquito más low cost que el anterior. El tono azul es precioso y muy alegre. Es midi, con cuello de pico, lazo decorativo y manga corta. Tiene cierre con cremallera en la parte de atrás y cuenta con forro, por lo que no transparenta.

Un detalle que me encanta, es que está disponible en Plus. La referencia es 87019068. Su precio en rebajas es de solo 19,99 euros (antes 49,99 euros).

Vestido de gasa naranja en H&M (24,99 €)

H&M tiene uno de los vestidos más monos de las rebajas. Aunque su color naranja es toda una declaración de intenciones, la verdad es que el tono exacto es muy mono. Los tirantes son ajustables y el escote es recto, con detalle de volantes. Tiene apertura V en la espalda con cordón para un mejor ajuste.

Este vestido no tiene forro. La referencia es 1289932001. Su precio en rebajas es de 24,99 euros (antes 49,99 euros en temporada).

Vestido azul claro con manga abullonada en H&M (13,99 €)

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Si te encantan los vestidos azules, te vas a enamorar por completo de este modelo. El tono azul claro es precioso y es muy estiloso y elegante.

Es un vestido confeccionado en tejido vaporoso, con escote cuadrado y mangas cortas abullonadas. Tiene cuerpo nido de abeja entallado y falda con ligero vuelo, forrado parcialmente.

La referencia es 1275443009. Su precio está muy rebajado, solo 13,99 euros (29,99 euros en temporada).

Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións es redactora en enfemenino. Estudió Ing. Informática y durante la carrera se dio cuenta de que el periodismo y el SEO también eran sus pasiones. Desde entonces podemos …
Vestidos
Puede interesarte
Cortefiel rebaja al 75% el vestido camisero elegante que afina cintura y puedes llevar ahora o en otoño con botines
Cortefiel rebaja al 75% el vestido camisero elegante que afina cintura y puedes llevar ahora o en otoño con botines
Parfois agotará YA los pantalones anchos elegantes que las mujeres estilosas llevarán sin parar con cuñas (desde 9,99€)
Parfois agotará YA los pantalones anchos elegantes que las mujeres estilosas llevarán sin parar con cuñas (desde 9,99€)
Adiós a las Samba: estas 4 zapatillas Skechers con aire noventero ya son mi nuevo fichaje para la vuelta de vacaciones
Adiós a las Samba: estas 4 zapatillas Skechers con aire noventero ya son mi nuevo fichaje para la vuelta de vacaciones
No está en Zara ni en Mango: el conjunto de lino fresquito e ideal para mujeres de 50 estilosas está en Lidl por 18 €
No está en Zara ni en Mango: el conjunto de lino fresquito e ideal para mujeres de 50 estilosas está en Lidl por 18 €
Un podólogo desvela la mejor zapatilla para llevarte de vacaciones: ultraligeras, transpirables y en varios colores
Un podólogo desvela la mejor zapatilla para llevarte de vacaciones: ultraligeras, transpirables y en varios colores
Soy editora de moda y estos 3 vestidos de Zara rebajados ya son mis favoritos de entretiempo: elegantes y desde 5,99€
Soy editora de moda y estos 3 vestidos de Zara rebajados ya son mis favoritos de entretiempo: elegantes y desde 5,99€
Gris perla: el nuevo neutro elegante que no te quitarás en otoño (y así puedes llevarlo ya en vestidos, faldas...)
Gris perla: el nuevo neutro elegante que no te quitarás en otoño (y así puedes llevarlo ya en vestidos, faldas...)
Chanclas de dedo sí, pero estas: Skechers rebaja las 3 sandalias más cómodas y estilosas para arrasar en verano
Chanclas de dedo sí, pero estas: Skechers rebaja las 3 sandalias más cómodas y estilosas para arrasar en verano
Ni Zara ni Mango: Aldi tiene los dos vestidos elegantes, con vuelo y en tendencia (por 7,99€ ) que arrasarán en agosto
Ni Zara ni Mango: Aldi tiene los dos vestidos elegantes, con vuelo y en tendencia (por 7,99€ ) que arrasarán en agosto
Tengo una boda en septiembre y no sé por cuál de estos 5 vestidos de invitada de nueva temporada decantarme (desde 35€)
Tengo una boda en septiembre y no sé por cuál de estos 5 vestidos de invitada de nueva temporada decantarme (desde 35€)