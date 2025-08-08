5 vestidos rebajados en Zara, Mango y H&M que amarán las mujeres boho elegantes desde 9€: fresquitos y no marcan

Estamos en la recta final de las rebajas de verano y todavía encontramos cosillas interesantes para añadir a la cista. Si buscas vestidos estilosos, bonitos y elegantes para salir o llevar a la playa, te traemos 5 propuestas que te van a encantar. Son ideales para ir monísima y a la última por poco dinero. ¡Hay algunos modelos desde solo 15 euros!

Si quieres encontrar alguna ganga de última hora, que sepas que hemos recopilado 5 vestidos que son monísimos y que me parecen buenos fichajes para esta recta final de verano. Todavía queda todo agosto y todo septiembre por delante. Además, seguro que les sacas mucho partido también el verano que viene.



¡No te los pierdas!

Vestido mini estampado con lino en Zara (9,99 €)

Si te encanta el lino, que sepas que Zara tiene uno de los vestidos de lino más bonitos de la colección. Es mini, con un estampado chulísimo y queda muy elegante. Además, tiene el detalle de un abalorio en el hombro.



Es ajustado y cierra con cremallera. Su precio de rebajas es de solo 9,99 euros (antes 29,95 euros). Está disponible bajo la referencia 2587/059/330.

Vestido con estampado floral y tono salmón en Mango (29,99 €)

Si prefieres vestidos más larguitos que mini, entonces te vas a enamorar de esta propuesta. Es un vestido con cuello drapeado, diseño recto y un estampado floral precioso, que Mango tiene en su colección.



El color salmón es delicado y elegante. Además, no transparenta, dado que cuenta con forro interior. Tiene cremallera oculta en uno de los laterales.



Es un básico que siempre sienta bien. Si te gusta, encuéntralo por la referencia 17021173. Su precio en rebajas es de 29,99 euros (antes 49,99 euros).

Vestido midi con estampado floral azul en Mango (19,99 €)

Este vestido de Mango es ideal si buscas una opción un poquito más low cost que el anterior. El tono azul es precioso y muy alegre. Es midi, con cuello de pico, lazo decorativo y manga corta. Tiene cierre con cremallera en la parte de atrás y cuenta con forro, por lo que no transparenta.



Un detalle que me encanta, es que está disponible en Plus. La referencia es 87019068. Su precio en rebajas es de solo 19,99 euros (antes 49,99 euros).

Vestido de gasa naranja en H&M (24,99 €)

H&M tiene uno de los vestidos más monos de las rebajas. Aunque su color naranja es toda una declaración de intenciones, la verdad es que el tono exacto es muy mono. Los tirantes son ajustables y el escote es recto, con detalle de volantes. Tiene apertura V en la espalda con cordón para un mejor ajuste.



Este vestido no tiene forro. La referencia es 1289932001. Su precio en rebajas es de 24,99 euros (antes 49,99 euros en temporada).

Vestido azul claro con manga abullonada en H&M (13,99 €)

Si te encantan los vestidos azules, te vas a enamorar por completo de este modelo. El tono azul claro es precioso y es muy estiloso y elegante.



Es un vestido confeccionado en tejido vaporoso, con escote cuadrado y mangas cortas abullonadas. Tiene cuerpo nido de abeja entallado y falda con ligero vuelo, forrado parcialmente.



La referencia es 1275443009. Su precio está muy rebajado, solo 13,99 euros (29,99 euros en temporada).