Cherry red: 5 prendas de tus tiendas favoritas para unirte al color que reinará en las tendencias de otoño desde 15,99€

Este fabuloso color nos acompañará la próxima temporada y aquí te traemos algunas ideas

Colores que alegran el otoño

El color cherry red está de moda, si no sabes a lo que nos referimos, igual es porque lo conoces como color vino, Borgoña, burgundy o granate. El color que entra en escena para alegrar los looks de este otoño invierno es el rojo cereza, una tonalidad perfecta de rojo que será la absoluta protagonista de los estilos más tendencia en los próximos meses.

Es un color muy estiloso y adecuado tanto para el día como para la noche. Es versátil, sofisticado y vibrante por lo que no pasarás desapercibida. Si necesitas ir de compras para ponerte al día, te echamos una mano con 5 prendas que serán tus nuevos básicos este otoño. ¡Toma nota!

Nuestras 5 recomendaciones en tono burdeos

1) Desde Stradivarius traemos esta camisa de satén con cuello en solapa y escote pico. De manga larga terminada en puño con cierre de dos botones. El cierre frontal también es con botones blancos. Si estabas buscando una prenda elegante para ir a la oficina, esta camisa te dará el toque profesional que buscas. Acompáñala con pantalón y blazer para un estilo impecable. Su precio es de tan solo 19,99€ y tienen tallas desde la XS a la L.

2) El segundo básico también llega desde la firma Stradivarius y es una camiseta de manda larga con cuello barca. Lo característico de la prenda es el fruncido en uno de los laterales que le da un bajo de acabado asimétrico y abertura lateral. La puedes tener por 15,99€ desde la XS a la XL. Al ser una camiseta la podrás llevar con cualquier vaquero para dar color a tu estilismo y puedes combinarla con botines a juego para resaltar aun más el color.

3) Si necesitas un blazer para no pasar frío y quieres que sea del color de moda, Zara nos trae la más elegante con cuello pico y manga larga. Bolsillos en el delantero y forro interior en el mismo tono. El cierre con botones queda oculto con la solapa. Su precio es de 79,95€ y lo podrás combinar con tus pantalones sastre en tonos gris o hacerte con el que tienen a juego en Zara que cuesta 39,95€.

4) Para combinar con cualquiera de tus prendas en color burdeos, lo mejor va a ser que te hagas con un bolso en el mismo tono. En Parfois tienen un bolso shopper de piel de vacuno con tachuelas y cierre con imán. Trae un detalle de colgante extraíble en forma de corazón. Su tamaño es bastante generoso, 50x33 cm, para que puedas llevar todo lo que necesitas. Cuesta 59,99€.

5) Para los pies necesitas unos zapatos de salón de tacón como estos de Stradivarius. Tienen un detalle de fruncido en el empeine y tacón de 8,5 cm de altura. Con tus pantalones tipo sastre o falda van a ser el último accesorio que hacía falta para atraer todas las miradas cuando vayas a trabajar. No te resistas a este toque de sofisticación por 29,99€.