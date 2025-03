La gabardina corta de Kiabi que es tendencia y no te quitarás durante la temporada de primavera (y cuesta solo 30 euros)

Si tenemos que pensar en una prenda que no pasa de moda nunca y sigue renovándose cada temporada, esa es la gabardina. Este básico del entretiempo combina perfectamente estilo y comodidad, convirtiéndose en todo un must para cualquier armario. Esta primavera, Kiabi ha lanzado un modelo corto que está triunfando y que, por solo 30 euros, es perfecto para mujeres a partir de los 60 en adelante. ¡Mira!

Prendas tan básicas como la gabardina han sabido reinventarse con el paso del tiempo, pasando de los diseños típicos en tonos beige con cinturón ajustado, a versiones más modernas en distintos colores y materiales como el cuero o el denim. Si bien es cierto que las versiones largas siguen siendo las más deseadas entre las amantes de la moda, este año la gabardina corta podría posicionarse como la estrella de la temporada.



La gabardina corta que propone Kiabi destaca por su corte oversize y lo fácil que es combinarla con otras prendas. Se puede llevar abierta para un look casual relajado o cerrada con su cinturón para resaltar la silueta. Disponible en caqui, beige, negro y azul marino, todas ellas por 30 euros, se adapta a distintos estilos y combina fácilmente con cualquier look. ¡Te la mostramos a continuación!

Cómo crear looks llenos de estilo con la gabardina corta de Kiabi

La gabardina corta de Kiabi es una elección ideal para todas las edades porque es elegante y cómoda a partes iguales. Se puede combinar con unos vaqueros de tiro alto y una camisa blanca para un look casual y moderno, o con pantalones de traje y mocasines para un look más elegante. También queda ideal con vestidos de diferentes largos en función de las necesidades de cada una.



Este año, además de la versión corta, también destacan las gabardinas de cuero en cortes largos y oversize, que aportan un toque elegante y urbano. Otra opción que también se posiciona entre las grandes favoritas son las gabardinas denim, perfectas para un look desenfadado y cómodo. ¡Nos parecen ideales!