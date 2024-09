Las pasarelas lo confirman: esta es la chaqueta en tendencia que reinará este otoño y está en Zara por menos de 40€

Si estás buscando la prenda perfecta para renovar tu armario este otoño, no busques más. Las pasarelas han hablado, y la chaqueta que se convertirá en la estrella de la temporada ya está disponible en algunas tiendas como Zara por menos de 40 €. ¿Lista para brillar con estilo sin gastar una fortuna?

Las grandes firmas reintroducen el ante para protegernos del frío

Ya sea en chaquetas, faldas, bolsos o guantes, el ante es el tejido ganador este año en pasarelas y además da un aspecto elegante y versátil.

Prada, Tod’s, Miu Miu o Ralph Lauren fueron algunas de las firmas que nos presentaron chaquetas de ante en sus desfiles. Max Mara lo incorpora en cinturones, Gucci en faldas largas, Chloé en bolsos y Hermès en su calzado. El precio del ante es elevado debido a que se fabrica a partir de la parte interna del cuero de animales como el cordero, la cabra, el cerdo o la ternera. El tejido efecto ante tiene una apariencia similar pero su coste es menor y su cuidado mucho más sencillo. Otra ventaja es que resiste mejor a la humedad y las manchas, y no se daña tan fácilmente como el ante natural.

Su superficie aterciopelada, suave y sedosa nos permitirá crear conjuntos modernos y estilosos combinando nuestras prendas preferidas. En este caso os traemos la chaqueta perfecta para crear los looks que no te quitarás esta temporada de otoño. Si necesitas hacerte con alguna chaqueta en este cambio de armario, no dudes que entre las nuevas tendencias, esta es la que mejor te va a servir como fondo de armario y para armar muchos looks en las próximas semanas.

La chaqueta de moda es de Zara

Entre las nuevas propuestas de Zara hay que destacar el modelo de cazadora efecto ante que hemos seleccionado. Tiene cuello redondo y sin solapas, con manga larga perfecta para cuando empiece a refrescar y con dos grandes bolsillos de plastrón en la parte delantera (aplicado directamente sobre la superficie de la prenda). Se cierra con cuatro botones redondos en contraste y está disponible en color tostado desde la talla XS a la XXL. Su composición exterior es de un 90% poliéster y 10% elastano y lleva un forro interior de poliéster en su gran mayoría. Según la firma española, para mantenerla impecable bastará con pasarle un paño o cepillo para ropa y cuando sea necesario también se puede meter en lavadora a baja temperatura.

Parece inspirada en la chaqueta de Miu Miu de ante marrón, pero esta versión low cost cuesta tan solo 35,95€ (en vez de 4.300€). Su color neutro te permitirá combinarla de mil maneras distintas y es un básico de entretiempo que no puede faltar en ningún armario. Únicamente acompañándola de unos vaqueros y camiseta blanca ya estaremos ideales para un look de día. Si queremos ser más elegantes y elevar el look podemos ponernos un vestido y sandalias planas o tacones para un efecto incluso más sorprendente. Para sacarle su máximo partido trata de llevar debajo colores que hagan bastante contraste y será tu favorita este otoño. Si te ha gustado la propuesta de Zara no esperes para acercarte a la tienda, porque no creemos que el modelo dure hasta que empiecen a bajar las temperaturas.