Los 7 bolsos tendencia para este verano 2024

Si eres una apasionada de los bolsos, ven a descubrir los 7 modelos que no vas a parar de ver este verano en el street style. ¡Alucina!

En verano también llevamos bolso y seguro que quieres conocer los modelos que se llevarán esta temporada. Algunos seguro que los puedes aproevechar de otras temporadas, pero otros te los vas a querer comprar seguro.



Si eres una fashionista y te encanta ir a la moda, te van a alucinar los bolsos que vienen para este verano, porque hay para todas. Desde bolsos mini hasta preciosos bolsos con crochet.



¡Descubre lo que se lleva este veranito!

Bolso de yute o crochet

Los bolsos tejidos a mano son perfectos para llevar este verano en el día a día o incluso a la playa. Los encontrarás de yute o crochet y son preciosos, pudiendo elegirlos en diferentes tonos o incluso con detalles en bordado, para un look más romántico. Además, son atemporales y se llevan siempre, porque estoy convencida de que es una moda que aunque en unos años se vaya, va a volver.

Capazo de playa

El verano es época de ir a la playa y de llevar un capazo precioso con la toalla, la crema, el pareo y todo lo que necesitemos tener a mano para llevar a la playa o a la piscina. Desde luego, este verano 2024 no puede faltar en tu armario un buen capazo. Hay diseños espectaculares y le puedes sacar partido incluso para el día a día. ¡A mí me encantan!

Bolso XXL tipo bolsa

Los bolsos tipo bolsa XXL con mensaje son una de las grandes tendencias para el verano. Es ideal si necesitas mucho espacio para llevar tus cosas y quieres ir cómoda. Por ejemplo, si va sa la biblioteca en este bolso te entran perfectamente todos los apuntes. Al igual que si te vas a pasar el día a casa de una amiga y quieres llevar muchas cosas.

Bandolera de cuero y lona

Este tipo de bolso de cuero (o piel sintética) y lona apunta a convertirse en uno de los favoritos y más buscados de verano. Es súper tendencia y no pararás de verlo en todas las firmas, desde Michael Kors hasta Mango o Zara, todos tienen su propuesta para este verano. El diseño es precioso y va prácticamente con todo lo que te pongas. ¡Yo quiero uno!

Bolso hobo con cadena

Este bolso apunta a convertirse en una de las grandes tendencias para este verano. No es boho, sino que es hobo. Justo lo contrario. Tiene un diseño parecido al de medialuna y es muy elegante y moderno, perfecto para el día o para la noche, para looks muy femeninos. Además, es un clásico de esos que se terminan llevando siempre.

Bolso bucket

Si cada año te gusta llevar las últimas tendencias, para este vas a querer llevar sí o sí un bolso tipo bucket o barrel. Es una especie de bombonera que recuerda a un barril. Es muy atrevido y lo puedes llevar en formato de mano o bien colgado del hombro a modo de bandolera. Es súper tendencia si quieres ir a la moda.

Bolso trenzado medialuna

Si quieres lucir súper elegante este verano, no puede faltar en tú armario un bolso trenzado como este. El formato medialuna es una clara declaración de intenciones. Es precioso y eleva tus looks. Además, es bastante práctico si te gustan los bolsos de llevar por la asa. A mí me encantan porque son capaces de hacer que el look se vea más elegante solo con llevarlo.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Cuáles son tus favoritos para este verano 2024?