Aitana comparte sus 10 esenciales que lleva en el bolso y los preservativos son uno de ellos

Desde los escenarios hasta las redes sociales, Aitana Ocaña, la talentosa catalana de 24 años, continúa desafiando expectativas y rompiendo barreras.

En una reciente entrevista exclusiva con la revista GQ, la cantante no solo nos muestra los elementos esenciales que no pueden faltar en su bolso, sino que también comparte un mensaje valioso sobre educación sexual.



En un video sincero y desenfadado, Aitana revela sus "esenciales" diarios, donde los preservativos ocupan un lugar destacado. Pero más allá de la evidencia, la artista subraya la importancia de la educación sexual. Rememorando su experiencia a los catorce años en el colegio, Aitana destaca cómo una charla inesperada cambió su perspectiva: "Qué importante que me estén explicando todo lo que me están explicando para ir entrando en ese tipo de conciencia".

unas llevan aguacates y ella preservativos sigo necesitando una palabra mas fuerte q madre pic.twitter.com/vGt72gjVpu — Fatema💋 (@bixfattyana) January 23, 2024

A pesar de la controversia generada en las redes sociales, donde algunos han cuestionado su cambio de imagen, la mayoría ha aplaudido a Aitana por abordar abiertamente la educación sexual y defender el derecho de las mujeres jóvenes a disfrutar de su sexualidad de manera responsable.



En la entrevista, la cantante, ahora soltera, comparte su visión sobre el disfrute y la importancia de conocer a gente, más allá de la mera actividad sexual. "Gustarte con alguien me remueve muchas cosas", confiesa Aitana, mostrando una perspectiva más allá de los estereotipos.



Las reacciones en redes no se han hecho esperar. Mientras algunos usuarios aplauden su actitud proactiva hacia la educación sexual, otros lanzan críticas hirientes. Una usuaria destacó la importancia de llevar preservativos siempre consigo, afirmando: "Me parece genial que hable de educación sexual y que lleve preservativos. Mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo".



Sin embargo, no todos los comentarios son positivos, y algunos consideran que ciertos temas no son apropiados para parte de la audiencia que sigue a Aitana, especialmente a aquellos menores de edad.



En definitiva, Aitana Ocaña continúa liderando con autenticidad y valentía, desafiando los estereotipos y generando conversaciones significativas. Más allá de la polémica, la artista demuestra que hablar de educación sexual es un paso necesario hacia una sociedad más informada y consciente.