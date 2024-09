Ni cazadoras ni abrigos de paño: esta es la nueva tendencia que te mantendrá abrigada con estilo este otoño

Las pasarelas nos desvelan la prenda que necesitas esta próxima temporada

Si estás renovando tu armario y necesitas una prenda de abrigo, presta atención a la nueva tendencia de esta temporada, porque además de venir pisando fuerte le va a dar un aire renovado y elegante a tu estilo.

Deja de lado la monotonía este otoño





La sofisticación llega en la época de frío en forma de capa o poncho para arroparnos de la manera más elegante. Las pasarelas nos han presentado múltiples versiones de prendas de abrigo para protegernos contra el frío. Carolina Herrera, Chloé o Dior, cada uno ha declarado la guerra al invierno con magníficas propuestas que se convierten en una auténtica rebelión contra el abrigo clásico. Existen muchas opciones a la hora de elegir nuestra capa o poncho, pero de cara al invierno lo mejor será elegir aquellos confeccionados en lana o algodón. También hay una amplia variedad de estilos disponibles, desde estampados hasta colores sólidos, con cuello alto, cerrados al frente o con abertura y hasta botones.

Apuesta por la tendencia más fuerte de la temporada

Para estar a la moda y renovar tu fondo de armario, te presentamos nuestra propuesta en forma de poncho. No te dejes engañar, porque no tiene nada que ver con los ponchos tradicionales de colores llamativos, si no que es una versión muy refinada y elegante de la mano de Parfois. A medio camino entre una capa y una campera, esta prenda típica de la cultura de América Latina llega pisando fuerte para instalarse en el guardarropa. La firma portuguesa nos sorprende esta vez con un diseño en color camel que nos va a mantener calientes a la vez que eleva nuestros looks gracias a su elegante diseño que no pasará desapercibido. Es de punto y con cuello alto y manga larga. No tendrás que ponértelo por la cabeza porque tiene una abertura frontal con botones dorados. Grandes bolsillos de plastrón rectangulares y con solapa prácticos para guardar objetos pequeños como tarjetas, llaves o un teléfono móvil. Está disponible también en azul marino y cualquiera de los dos pueden ser tuyos por 35,99€. Esta prenda es talla única y está diseñada para adaptarse a cualquier tipo de cuerpo, por lo que no debes preocuparte.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Es una prenda cómoda y fácil de llevar pero a la vez es muy innovadora y le dará el toque versátil a nuestro armario. El color camel clásico es muy favorecedor y combinable tanto en outfits casual como en otras ocasiones más elegantes. Puedes llevarlo con vestido corto y botas altas jugando con los largos de las prendas para lograr una combinación ideal. No dudes en conjuntarlo también con tus jeans favoritos porque es perfecto o con unos pantalones de vestir corte crop para dejar a la vista tu tobillo cuando vayas a la oficina.