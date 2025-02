Nuria Roca arrasa con las Skechers de toque metalizado que estilizan y suman altura (ideales para mujeres de 50)

Nuria Roca nos inspira a diario con sus looks y esta vez lo ha conseguido con unas zapatillas que nos han encantado. Se trata de unas Skechers con toque metalizado que no solo brindan un toque moderno, sino que también suman altura y estilizan, convirtiéndose así en el aliado perfecto para mujeres de 50 que buscan confort sin renunciar al estilo. ¡Descubre por qué están triunfando!

Saber escoger el calzado adecuado no es solo una cuestión de estilo, sino también de confort y bienestar, sobre todo cuando llegamos a una cierta edad en la que nuestros pies demandan soporte sin sacrificar un look actual y en tendencia. Por eso, encontrar unas zapatillas que sumen altura, te hagan verte estilizada y combinen con todo, es un acierto seguro. Recientemente, hemos podido ver a través del Instagram de Nuria Roca, las Skechers con toque metalizado que han pasado a ser el objeto de deseo ideal para quienes buscan un calzado moderno y en tendencia. ¡Mira por qué!

Las Skechers de toque metalizado ideales de Nuria Roca

Nuria Roca es toda una fuente de inspiración con sus looks elegantes o casual, y esta vez lo ha hecho con sus nuevas Skechers Hiland - Quite Chic, que ya describe como sus "imprescindibles" en su fondo de armario. ¿La razón? Combinan comodidad y estilo, siendo el complemento perfecto para cualquier look. Y, si no lo crees, ¡mira la siguiente publicación!

Qué beneficios ofrecen las Skechers con toque metalizado de Nuria Roca

Las Skechers Hiland - Quite Chic son las zapatillas perfectas para quienes buscan combinar elegancia y comodidad. Con su elegante combinación en negro y marrón, detalles metalizados y un diseño clásico que no pasa de moda, combinan perfectamente con cualquier tipo de look. Además, cuentan con la tecnología Skechers Air-Cooled Memory Foam® que ofrece una pisada suave y fresca durante todo el día. Además, su tacón de 3,8 cm suma la dosis justa de altura para definir la silueta sin renunciar a la comodidad.



Están disponibles en dos colores que combinan con todo: blanco y negro, y las podrás fichar en la web oficial de Skechers por tan 80 euros. ¡No te las pierdas!

