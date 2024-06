Paula Echevarría agotará en horas el conjunto de Primark ideal para verano: elegante, fresquito y en tendencia

La influencer sorprendió a todos en su cuenta de Instagram con un look de dos piezas de Primark y... ¡El pantalón se agotó en un abrir y cerrar de ojos! Pero no te preocupes, porque aún tienes la oportunidad de conseguir el top sin mangas del conjunto en tienda. Te contamos todos los detalles a continuación. ¡No pierdas tiempo y consigue el tuyo antes de que se agote!

Con la llegada del verano, la comodidad y la frescura se convierten en prioridades a la hora de elegir las prendas que nos vamos a poner. Nadie entiende esto mejor que Paula Echevarría, quien se ha convertido en un verdadero icono de moda para muchas. Con su estilo elegante y siempre a la última en tendencias, Paula nos muestra cómo es posible lucir estilosa sin sacrificar el confort, incluso en los días más calurosos. Como embajadora de Primark, ha compartido recientemente un conjunto de dos piezas ideal para combatir las altas temperaturas, demostrando que el buen gusto y la comodidad pueden ir de la mano. ¡Descúbrelo a continuación!

El conjunto de Primark de Paula Echevarría que se está agotando

"Este conjuntito es taaan... 🥰", así comenzaba su post en Instagram la influencer y actriz Paula Echevarría, acompañando la foto de su total look de Primark. Y lo cierto es que no nos sorprende para nada. El conjunto de dos piezas que nos presenta con estampado festoneado con borlas nos parece lo más para verano.



De hecho, hemos navegado a través de la web de Primark y hemos descubierto que se trata de un conjunto que ha sido confeccionado en 80% de algodón lo que hace que el look sea perfecto para lidiar mejor con las altas temperaturas de verano. Al parecer no quedan existencias de la falda pero sí del top sin mangas, ¡así que corre a por él!