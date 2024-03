¿Qué zapatos quedan bien con un vestido largo?

Si te encantan los vestidos largos y nunca sabes qué ponerte en los pies, inspírate con nuestras propuestas.

Hay veces en las que nos enamoramos de vestidos preciosos hasta los pies pero nos pasa que no sabemos qué zapatos ponernos. ¡Es completemente normal!



A continuación te traigo ideas de looks para que te inspires y aprendas a combinar fácilmente los vestidos largos que tienes en tu armario. Además, muchos de estos zapatos son básicos y podrás sacarle mucho partido a lo largo de todo el año.



¡Echa un ojo!

Sandalias de tacón

Uno de los mejores zapatos que puedes elegir para llevar con un vestido largo en verano, es una sandalia de tacón. Las de tacón fino resultan más elegantes que las de tacón ancho, pero puedes elegir el tipo de tacón con el que vayas más cómoda y segura. Es un acierto total para looks de fiestas como cenas, bodas, comuniones, etc.

Botas altas

Una forma de llevar vestidos largos en el invierno y en el otoño, pasa por poner unas botas altas. El look como el que te mostramos es una pasada de original y de cómodo. Es perfecto si quieres lucir con estilo y súoer cómoda. Además, puedes elegir las botas con tacón bajo o alto según prefieras, lo que importa es que la caña sea alta y suba por la pierna.

Deportivas blancas

Si hay unas zapatillas que no pueden faltar en tu armario, sin duda son las deportivas en color blanco. Es un básico ideal que recomendamos siempre tener a modo de fondo de armario, porque pegan con todo lo que te pongas y son súper cómodas. Es ideal para looks de diario, de viajes o de fin de semana. A mí me encanta esta combinación.

Plataformas

Si quieres ganar unos cuantos centímetros y no te gusta precisamente el tacón de aguja, puedes elegir unas plataformas. Es ideal para un look de tarde o de noche, para ir a la moda y sin renunciar a tu estilo. Sin duda, quedan muy bien con este tipo de vestidos midi o largos hasta lo pies.

Bailarinas

¡Estoy enamoradísima de este look! Nunca creí que las bailarinas pudieran quedar bien con un vestido largo, sin embargo esta chica las combina fenomenal. Es un look muy elegante, perfecto para eventos, para ir cómoda y con estilazo. Si no eres fan de los tacones pero quieres ir elegante a tus próximos eventos, yo de ti no me lo pensaría dos veces.

Alpargatas

Las alpargatas son uno de los grandes clásicos de la temporada primavera-verano. Es un tipo de zapato que estiliza la figura y que resulta muy elegante, pero que sobre es muy cómodo. Es ideal para looks de día con vestidos largos, porque sienta fenomenal. Además, se hacen más llevaderas que los tacones. ¡Qué no falten en tu zapatero!

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Cuál es tú zapato preferido para combinar con vestidos largos? Sin duda la sandalia fina de tacón queda increíble, pero la opción más cómoda sin duda es la deportiva blanca. ¡Todo depende del tipo de look que quieras conseguir y del evento!