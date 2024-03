Peinados para arrasar en las bodas y eventos de verano. ¡Vamos que nos vamos!

Si quieres ir guapísima a tus eventos de verano, te traemos una recopilación de peinados preciosisímos para invitadas de bodas en 2024. Distinto tipos de recogidos, semirecogidos, trenzas, looks más arriesgados y originales, etc.



Además, si te enamoras mucho de un peinado puedes pedírselo a tu peluquera para una comunión, bautizo o cucalquier otro evento. ¡Seguro que vas preciosa!



Echa un ojo y enamórate de estos peinados de invitada perfecta:

Recogido clásico

Si eres de las que piensa que menos es más, te va a encantar este recogido para invitadas de bodas. Es un clásico y es súper tendencia. Es una forma de ir súper elegante sin quitarle protagonismo a tu vestido. Además, sienta fenomenal y lo puedes llevar con o sin mechones suelto. Un must have para las bodas de 2024.

Pelo suelto con onda y trenza XXL

Si te encanta llevar el pelo suelto porque crees que te favorece más, entonces este peinado es ideal para ti. Las trenzas son tendecia y elevan mucho los looks, por lo que puedes fusionar pelo largo y trenza XXL para conseguir este maravilloso peinado. A mí al menos me ha robado el corazón y creo que me lo apuntaré para mi próximo evento. Si tienes el pelo largo, ¡aprovecha para lucir pelazo!

Recogido de burbuja con trenza

Si quieres llevar la cola larga de moda, entonces te recomendamos esta cola burbuja o boucle. Es uno de os peinado de moda de 2024 y vas a querer llevarlo contigo al menos una vez, porque es súper original y tendrás unas fotos increíbles. Yo ya lo llevé una boda el año pasado y me enamoró, ¡a todo el mundo le gustó! Lo único que necesitas tener es una buena melena.

Ondas Hollywood

Las ondas Hollywood son las más pedidas en las peluquerías para eventos. No sé a ti amiga, pero a mí me tienen loca. Si es cierto que lucen sobre todo en una gran melena, pero incluso si tienes media melena puede llegar a quedar muy elegante. A mí me tienen enamorada y creo que me las apuntaré para mi siguiente evento.

Cola larga con ondas Hollywood

Si quieres llevar un recogido y te has enamorado hasta la perdición de las ondas Hollywood, entonces tenemos el peinado perfecto para ti. Elige esta cola larga XXL con onda y haz que tu look se vea radiante. Queda increíble con vestidos sencillos, para llevar todo el protagonismo directamente al cabello. A mí me parece un peinado precioso.

Recogido con trenza

Este recogido es uno de los más pedidos en las peluquerías. Es genial porque tiene un diseño muy trabajado y es súper elegante. Es ideal para las más coquetas, además enamora tanto a invitadas como a las propias novias. Es uno de los favoritos y que más veremos en las bodas de este 2024. Seguro.

Coleta baja + infinity braid

Te prometí un peinado original para las bodas de este año y aquí lo tienes. Es un peinado que reúne distintas tendencias y que es solo para las más valientes. Si tienes una gran melena y quieres arriesgar con un look original, chulo y atrevido, entonces es justo lo que necesitas. Es perfecto para las fashionistas que siempre van a la última.

Recogido sencillo

Si quiere llevar un recogido súper sencillo, entonces te recomendamos esta propuesta. Es una coleta muy sencilla y sutil, ideal para eventos en los que quieres ir fina y discreta, sin quitarle protagonismo a tu precioso vestido. Incluso es perfecto para reuniones y todo tipo de eventos de diario o de cenas. Un básico a tener en cuenta.

Recogido ato estilo ruso

Te hemo propuesto mucho recogidos bajos de moda pero este recogido alto tipo ruso nos ha conquistado el corazón. ¡Es precioso! Es perfecto si quieres conseguir un look muy elegante y fino. Además, es una propuesta diferente a lo que estamos acostumbradas a ver, así que si te gusta lo bonito y lo diferente es perfecto para ti.

Look trenzado romántico

Si quieres morir de amor entonces te vas a enamorar de esta súper trenza XXL. ¡Es preciosa! Si tienes la suerte de tener una melena larga aprovecha porque es una de las tendencias en peinados de invitadas de boda para este 2024. No dudes en pedírselo a tu estilista.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Cuál es tu peinado preferido? No dudes en sacarle foto para enseñárselo a tu peluquera. Seguro que reinas en tus bodas de este verano.